«Горжусь тем, что являюсь твоим игроком». Как футболисты «Реала» отреагировали на уход Зидана

31 мая стало известно, что тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покидает свой пост. За два с половиной года, которые француз провел с командой, ей удалось завоевать девять престижных титулов. Третий год подряд «Реал» становится победителем Лиги чемпионов. Зинедин Зидан уходит из клуба на пике тренерской карьеры. По его словам, сейчас именно то время, когда надо что-то менять. «Настало время игроков услышать другой голос в раздевалке»: комментарий Зидана (читать далее).

Фото: instagram.com/zidane

Сам тренер отметил на пресс-конференции, что команда знала о его решении. Футболисты «Реала» благодарят в соцсетях Зидана за то, что он сделал для них и за то время, которое команда и тренер провели вместе. Мы посмотрели, что публиковали спортсмены после новости об уходе Зидана из клуба. Криштиану Роналду:

Я просто горжусь тем, что являюсь твоим игроком. Тренер, спасибо большое.

Фото: instagram.com/cristiano

Серхио Рамос, капитан мадридского «Реала»:

И как игрок, и как тренер вы решили уйти, находясь на вершине. Спасибо вам за два с половиной невероятных года. Ваше наследие никогда не будет стерто, вы – одна из самых успешных глав в истории нашего любимого клуба.

Фото: twitter.com/SergioRamos

Марсело Виейра:

Зизу. Я многому научился на вашей стороне! Я наслаждался каждой тренировкой, каждым советом! Вы для меня особенный! Вы создавали историю своей работой, своей преданностью, страстью и особенно своей скромностью! Спасибо.

Фото: twitter.com/MarceloM12

Даниэль Карвахаль:

Просто благодарю вас за эти два с половиной года, которые вы провели в качестве нашего тренера. Вы были потрясающим профессионалом, как и все ваши сотрудники. Я многому научился у вас и как игрок, и как человек. Я желаю вам лучшего и снова говорю: «Спасибо, Зидан».

Фото: twitter.com/DaniCarvajal92

Каземиро:

У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали в раздевалке мадридского «Реала». Было гордостью и привилегией видеть моего кумира в качестве тренера. Вечный Зизу.

Фото: twitter.com/Casemiro

Борха Майораль:

Слова «спасибо» не хватит, чтобы выразить мою благодарность. Я никогда не смогу поблагодарить вас в достаточной степени за все ваше доверие ко мне и возможность, благодаря которой я смог исполнить мою великую мечту. Это было привилегией учиться у вас каждый день. Надеюсь, скоро наши пути пересекутся.

Фото: twitter.com/Mayoral_Borja

Лукас Васкес:

Мне было очень приятно играть по вашим правилам. Вы были легенда как игрок, а теперь и как тренер. Для меня было большой честью учиться и побеждать под вашим руководством. Желаю вам всего наилучшего. Благодарю вас. Скоро увидимся.

Фото: twitter.com/Lucasvazquez91

Ашраф Хакими:

Благодарен за вашу веру и за то, что вы тот человек, который позволил мне исполнить мечту играть в команде номер один – мадридском «Реале». Спасибо, Зидан.

Фото: twitter.com/AchrafHakimi

Тони Кроос:

Спасибо! Было приятно!