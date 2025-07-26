Как отдать ребёнка на парашютный спорт – сколько стоит и безопасно ли? Узнали у профи
26 июля. Особый день для всех любителей и профессионалов неба – День парашютиста. В этот день мы чествуем тех, кто смело покоряет воздушные просторы, демонстрируя храбрость, мастерство и страсть к небу. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с двумя выдающимися специалистами в области парашютного спорта Беларуси.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Юрий Стефанович, начальник парашютной службы Минского аэроклуба ДОСААФ, и Наталья Никитюк, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по парашютному спорту.
Юрий Царев, ведущий:
Вы знаете, небо – это особая стихия, конечно, один раз попробовал небо и уже, наверное, всю жизнь будет туда тянуть. Но вас тянет по-особому, потому что вы как бы в небе пребываете и спускаетесь на землю обетованную. У вас на двоих несколько тысяч прыжков. Если я не ошибаюсь, Наталья, у вас 12 тысяч, да? Юрий, у вас 6 700, по-моему, да? Это впечатляющая цифра. Я признаюсь честно, у меня два прыжка.
Александра Каштанова, ведущая:
Я хочу сказать, что у Натальи 12 760.
Юрий Царев:
Я просто снимаю шляпу, потому что у меня два прыжка. Первый я не помню, это были такие эмоции. Второй был осознанный. Это действительно очень яркие эмоции и впечатления, но это еще и спорт. Что такое парашютный спорт? Может быть, объясним нашему широкому зрителю?
Юрий Стефанович, начальник парашютной службы Минского аэроклуба ДОСААФ:
Парашютный спорт начинается с первого прыжка. Кто-то приходит попробовать и остается. Мы набираем молодежь с 15 лет на бюджетный парашютный спорт. В Беларуси есть еще возможность заниматься бесплатно. Если на платной основе, 100 рублей один прыжок стоит. Это если проходить программу обучения. Если прыгнуть ознакомительный прыжок с инструктором, это почти 600 рублей.
Юрий Царев:
Парашютный спорт мужской или женский? Или у нас в равных долях?
Юрий Стефанович:
В последнее время, я бы сказал, я занимаюсь начальной подготовкой. Наталья уже со сборной работает. Ну, 50 на 50, это точно. Бывает, что девочек даже больше.
Юрий Царев:
Наталья, парашютный спорт в Беларуси, наша национальная сборная. Вот сейчас на каком уровне мы находимся?
Наталья Никитюк, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по парашютному спорту:
На очень даже высоком уровне. Да, если смотреть за последние годы, когда еще была возможность у нас участвовать в международных соревнованиях, команда наша все время была в тройке лидеров. Кроме нас, у мужчин это французы, немцы, россияне, белорусы. Это те, кто все время боролись за медали. А у женщин это китайцы, россиянки, белорусы и французы. Это вот самые такие топ.
Юрий Царев:
Многие люди даже не знают, что парашют – это целый вид спорта.
Наталья Никитюк:
Много видов разных видов спорта. Много дисциплин. И на самом деле у нас в Беларуси, кроме классического парашютизма, также еще развиваются и другие виды. Это и купольная акробатика, и групповая акробатика в армии развивается. Парашютно-атлетическое многоборье, которым очень любят заниматься. Вот у нас в ДОСААФ, например, это как отдельная секция, в которую приходят молодые люди, и начинают они, в общем-то, с парашютно-атлетического многоборья.
Юрий Царев:
Что туда входит, кроме прыжков с парашютом?
Наталья Никитюк:
Прыжки на точность приземления, кросс и плавание.
Юрий Царев:
Ну, это получается реально троеборье такое серьезное, да?
Наталья Никитюк:
Да, и серьезное соревнование. В прошлом году у нас мальчик ездил на соревнования в Рыбинск, в Россию, стал там чемпионом.
Юрий Царев:
Если родители нас сейчас смотрят и хотят своего подростка, тинейджера, который залипает в телефоне, отдать в парашютный спорт, что они должны учитывать? Вообще, первый вопрос, конечно, вопрос безопасности – у всех же сразу, ну понятно, небо раскроется или не раскроется, а кто им парашют упакует… Давайте развеем эти страхи.
Юрий Стефанович:
Дело в том, что у нас набор каждый год в январе, на сайте Минский аэроклуб вся информация будет. День набора, люди приходят, набираем, берем всех желающих. Дальше кто-то начинает заниматься, не хочет, страшно стало, либо время не позволяет. Проходят медкомиссию. Делают три прыжка, потом мы их отбираем на спортсменов. И дальше, кто хочет, пожалуйста, может заниматься. Ну, скажем, 30-40-50 человек приходят, из них где-то 5 человек потом остается на спорт. В год.
По безопасности. У нас организация авиационная и спортивная. То есть мы с точки зрения безопасности работаем по авиационным документам. Это контроль укладки парашютов, контроль всего снаряжения и так далее. Поэтому больше всего внимания уделяется безопасности.
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