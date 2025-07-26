Как отдать ребёнка на парашютный спорт – сколько стоит и безопасно ли? Узнали у профи

26 июля. Особый день для всех любителей и профессионалов неба – День парашютиста. В этот день мы чествуем тех, кто смело покоряет воздушные просторы, демонстрируя храбрость, мастерство и страсть к небу. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с двумя выдающимися специалистами в области парашютного спорта Беларуси.

Юрий Царев, ведущий:

Вы знаете, небо – это особая стихия, конечно, один раз попробовал небо и уже, наверное, всю жизнь будет туда тянуть. Но вас тянет по-особому, потому что вы как бы в небе пребываете и спускаетесь на землю обетованную. У вас на двоих несколько тысяч прыжков. Если я не ошибаюсь, Наталья, у вас 12 тысяч, да? Юрий, у вас 6 700, по-моему, да? Это впечатляющая цифра. Я признаюсь честно, у меня два прыжка.

Александра Каштанова, ведущая:

Я хочу сказать, что у Натальи 12 760.

Юрий Царев:

Я просто снимаю шляпу, потому что у меня два прыжка. Первый я не помню, это были такие эмоции. Второй был осознанный. Это действительно очень яркие эмоции и впечатления, но это еще и спорт. Что такое парашютный спорт? Может быть, объясним нашему широкому зрителю?

Юрий Стефанович, начальник парашютной службы Минского аэроклуба ДОСААФ:

Парашютный спорт начинается с первого прыжка. Кто-то приходит попробовать и остается. Мы набираем молодежь с 15 лет на бюджетный парашютный спорт. В Беларуси есть еще возможность заниматься бесплатно. Если на платной основе, 100 рублей один прыжок стоит. Это если проходить программу обучения. Если прыгнуть ознакомительный прыжок с инструктором, это почти 600 рублей.

Юрий Царев:

Парашютный спорт мужской или женский? Или у нас в равных долях?

Юрий Стефанович:

В последнее время, я бы сказал, я занимаюсь начальной подготовкой. Наталья уже со сборной работает. Ну, 50 на 50, это точно. Бывает, что девочек даже больше.

Юрий Царев:

Наталья, парашютный спорт в Беларуси, наша национальная сборная. Вот сейчас на каком уровне мы находимся?