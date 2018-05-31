На безопасность тратить будем столько, сколько нужно: Президент Беларуси о расходах на армию

Новости Беларуси. О расходах на армию, неуставных отношениях и профессионализме военных кадров. Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главнокомандующий отметил: на безопасность в стране денег не жалели и жалеть не будут. Однако неэффективного и нерационального использования вложенных средств и ресурсов, влекущего за собою порчу дорогостоящего оружия, быть не должно. Глава государства заострил внимание на том, что Беларусь не собирается участвовать в гонке вооружений, но армия нашей страны в любой момент должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Потому формализм, безалаберность и неорганизованность, выявленные в ходе проверки Вооруженных Сил, не допустимы. Александр Лукашенко: Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы

Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь:

Мне доложили об итогах проверки. Вскрыто множество различных недостатков, почти все они субъективного характера. Речь идет о формализме, безалаберности и банальной неорганизованности, что для нас крайне неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подобным образом нести силу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое мы имеем. Задача заключается не только в том, чтобы сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять. Речь идет не только о военных расходах. Одним из ключевых элементов боеспособности является готовность, обученность войск, особенно офицеров.