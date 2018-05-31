День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

Новости Беларуси. Отличный повод бросить курить. 31 мая во всем мире проходит День без табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране борьбу с этой вредной привычкой возвели в ранг государственной задачи. В соответствии с программой, рассчитанной до 2020 года, число курильщиков планируется сократить почти на четверть.