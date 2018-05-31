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День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

31 мая 2018 08:07
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Новости Беларуси. Отличный повод бросить курить. 31 мая во всем мире проходит День без табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью -1

В нашей стране борьбу с этой вредной привычкой возвели в ранг государственной задачи. В соответствии с программой, рассчитанной до 2020 года, число курильщиков планируется сократить почти на четверть.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью -4

Тем, кто никак не может расстаться с сигаретой, необходимо понимать, что с курением связано до 40 % смертей от ишемической болезни сердца, до 30 % – от онкологических заболеваний. Курение значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. В преддверии антитабачного дня по всей Беларуси проходят сотни акций, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью -7

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью -9

# Курение в Беларуси # общество # Фотофакт

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