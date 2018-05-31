Как бросить курить? Говорим с психологом

31 мая в международном календаре обозначен как Всемирный день без табака. Почему бы в последний день весны не бросить курить и окунуться в новое лето без вредных привычек? Если бы все было так просто: взял и бросил. Увы, по статистике, 81 % тех, кто делал попытку бросить курить, возвращались к своим привычкам. И причина – не физическая потребность в никотине, а из-за глобальной психологической зависимости курильщика от этого процесса.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – психолог, консультант, гештальт-терапевт – Марина Прохорова.

Кому тяжелее бросать человеку, который курит с 6-7 лет или который курит в 30 лет? Есть разница?

Марина Прохорова, психолог, консультант, гештальт-терапевт:

Безусловно, период имеет значение, если вы курите один год, два или 20 лет – это имеет значение. Чем дольше вы курите, тем сильнее привычка, тем сильнее зависимость от никотина, соответственно, и меры должны быть более глобальные.

Зависит ли какая-то внутренняя мотивация от результата?

Марина Прохорова:

Да. Это очень грустно, что люди выбирают сигарету как средство отдыха, какого-то расслабления, радости. Это такой скудный способ.

С какими вы сталкивались оправданиями?

Марина Прохорова:

Я не могу сказать, что были какие-то абсурдные примеры, серьезные и печальные были. Человек пытается избежать одиночества таким способом или выстроить коммуникацию, потому что часто люди склонны к курению и им сложно выстраивать контакт и поддерживать здоровое и гармоничное общение с людьми. Кажется, что так проще: закурил сигаретку, молчишь и стоишь тихонько, и вот уже общение происходит. На самом деле, есть ряд глубоких причин, и они формируются в глубоком детстве. Обычно это подростковый возраст и это не только желание подражать группе, но и та среда, в которой живут дети и подростки.

У некоторых людей есть оправдание, что у него тяжелая работа, мало радости в жизни. Как быть с такими людьми?

Марина Прохорова:

Получается, человек таким образом компенсирует какую-то другую потребность. Очевидно, это потребность в отдыхе, удовольствии, в каком-то расслаблении и какие-то другие имеются потребности. Но выбирает именно этот способ. Важно, человеку найти эту потребность, осознать ее и попробовать найти экологичный способ ее удовлетворения. Например, прогулка по парку, пробежка, сходить в бассейн, СПА, что угодно. У каждого свои способы и методы, поэтому важен тут индивидуальный подход.

Как вы относитесь к всевозможным кодированиям? Не опасно ли это и работает ли оно?

Марина Прохорова:

Скорее, здесь имеется ввиду гипноз, который используется для того, чтобы предотвратить губительный эффект сигарет. Я все-таки сторонница такого более осознанного отказа от сигарет, когда в индивидуальной работе, беседе мы узнаем потребности человека, что же он компенсирует курением, что остается в тени, какая у него вторичная выгода от сигарет. Что касается гипноза, человек находится в бессознательном состоянии, ему внушаются некоторые установки, мысли, и когда он уже выходит из этого состояния, он по-прежнему тянется к сигарете, какой-то рефлекс остается, но поставленный блок мешает ему это осуществить и получается некий конфликт между сознательным и бессознательным. Человек не сойдет с ума, но однозначно какие-то вопросы возникнут, некое неудобство это вызовет и, возможно, даже могут развиться какие-то расстройства. Это все очень индивидуально.

Как защитить своего ребенка от появления вредной привычки?

Марина Прохорова:

Ребенку нужна просветительская деятельность, очень лояльная, принимающая все особенности подросткового возраста. Нужно поговорить на эту тему, потому что если у подростка есть желание попробовать, то это он сможет сделать и без вашего ведома. А если между вами и вашим ребенком будет доверительный контакт, общение, отношение, то я думаю, что своевременная просветительская деятельность тоже имеет эффект. Потому что, если запугивать, то вряд ли вам ребенок в следующий раз довериться, может, будет тщательно маскироваться.

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет бросить курить, но все-таки не получается?

Марина Прохорова:

Скорее всего, не боятся обращаться за помощью, потому что это сложная задача, и если человек остается один на один с этим, то все-таки довести до конца, добиться поставленной цели, будет сложно. Важно иметь поддержку в ближайшем окружении или специалиста, работающего вместе с вами. Не боятся и искать помощь.