«Сейчас самое время что-то изменить». Зинедин Зидан покидает «Реал»

Зинедин Зидан – главный тренер мадридского «Реала» – покидает свой пост.

Об этом сообщает Daily Mail. Тренер провел пресс-конференцию 31 мая. На ней он сообщил, что больше не будет главным тренером команды.

45-летний экс-футболист стал главным тренером «Реала» в 2016 году. Он привел команду к трем победам подряд в Лиге чемпионов. Последняя состоялась менее недели назад.

Клуб также становился чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА. За время тренерства Зидана клуб стал обладателем девяти трофеев.

Зинедин Зидан:

Я думаю, что игрокам нужны перемены. Я должен поблагодарить их, потому что это клуб с очень высокими ожиданиями. Мы всегда хотим все больше и больше, я уже не мог просить больше от этих игроков. Сейчас настало время для них услышать другой голос в раздевалке.