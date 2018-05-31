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«Сейчас самое время что-то изменить». Зинедин Зидан покидает «Реал»

31 мая 2018 11:47
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Зинедин Зидан – главный тренер мадридского «Реала» – покидает свой пост.

Об этом сообщает Daily Mail. Тренер провел пресс-конференцию 31 мая. На ней он сообщил, что больше не будет главным тренером команды.

45-летний экс-футболист стал главным тренером «Реала» в 2016 году. Он привел команду к трем победам подряд в Лиге чемпионов. Последняя состоялась менее недели назад.

Клуб также становился чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА. За время тренерства Зидана клуб стал обладателем девяти трофеев.

Зинедин Зидан:
Я думаю, что игрокам нужны перемены. Я должен поблагодарить их, потому что это клуб с очень высокими ожиданиями. Мы всегда хотим все больше и больше, я уже не мог просить больше от этих игроков. Сейчас настало время для них услышать другой голос в раздевалке.

«Сейчас самое время что-то изменить». Зинедин Зидан покидает «Реал»-1

Фото: instagram.com/zidane

Спортсмен добавил, что команда уже знает о его решении. По словам Зидана, он с огромной любовью и уважением относится к игрокам и клубу. 

Зинедин Зидан:
Я буду близок к этому клубу всю свою жизнь. Но решение для многих не имеет смысла. Но для меня имеет. Сейчас самое время что-то изменить. Я думаю, что это правильное решение для всех. Я должен поблагодарить болельщиков за их поддержку и любовь. У нас были сложные моменты в течение сезона, когда у нас не было сил, но фанаты подтолкнули нас и все получилось.

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# Чемпионат мира по футболу # Зинедин Зидан # Фотофакт

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