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В Китае скоро откроется институт по жарке шашлыка

26 июля 2025 16:23
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В Китае скоро откроется институт по жарке шашлыка-0

В городе Юэян в Китае появится институт по барбекю – первая в стране образовательная площадка такого рода. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива принадлежит местному университету и ассоциации барбекю при содействии властей. Цель – систематизация быстро развивающейся отрасли уличной еды, в которой заняты 50 000 сотрудников и работает более 2 000 точек.

Учебное заведение позволит решить проблему молодежной незанятости, предлагая профессиональное обучение кулинарии и ведению бизнеса.

С 2026 года до 100 студентов будут учиться на трехлетней программе, а также на коротких курсах длительностью от шести месяцев до года.

Курсы охватят всю отраслевую цепочку, от логистики и добычи до переработки продуктов питания.

# Еда

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