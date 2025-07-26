В Китае скоро откроется институт по жарке шашлыка

В городе Юэян в Китае появится институт по барбекю – первая в стране образовательная площадка такого рода. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива принадлежит местному университету и ассоциации барбекю при содействии властей. Цель – систематизация быстро развивающейся отрасли уличной еды, в которой заняты 50 000 сотрудников и работает более 2 000 точек.

Учебное заведение позволит решить проблему молодежной незанятости, предлагая профессиональное обучение кулинарии и ведению бизнеса.

С 2026 года до 100 студентов будут учиться на трехлетней программе, а также на коротких курсах длительностью от шести месяцев до года.

Курсы охватят всю отраслевую цепочку, от логистики и добычи до переработки продуктов питания.