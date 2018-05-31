Александр Лукашенко: Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы

Новости Беларуси. Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 мая на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту бряцать оружием. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно.

Президент напомнил, что было поручено изучить вопросы идеологической работы в связи с тем, что она непосредственным образом влияет и на воинскую дисциплину.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Докладывают, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю, как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране (неудивительно, как бы то ни было, все-таки в армии идет какой-то отбор). Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей.

Наряду с этим он обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений.

«Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?» – поставил вопрос Президент Беларуси.