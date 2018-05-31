Станислав Зась озвучил итоги проверки Вооружённых Сил Беларуси

Внезапные проверки прошли силы немедленного реагирования, разведка, ПВО, отмобилизование и медицина.По итогу ни одна из сложных задач, поставленных перед вооруженными силами, не была провалена. Особое внимание – воинской дисциплине, в связи с участившимися в прошлом году случаями неуставных отношений, которые всё еще имеют место в вооруженных силах.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Это больше результаты работы правоохранительных органов, которые, конечно, активизировались по поручению Главы государства и выворачивали все наизнанку в Вооруженных силах, да и самого Министерства обороны по всей вертикали. Конечно, неуставные отношения в армии есть, они присутствуют. И говорить, что мы сейчас уже все сделали для того, чтобы их не было, не приходится. Это работа не одного дня и даже не одного года. Надо над этим работать системно и комплексно. И такая работа будет продолжена.