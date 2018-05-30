«Чтобы в последнюю ночь с дрожью в коленках и банкой кофе подмышкой не готовился»: советы Олега Руммо сдающим экзамены

Но ведь когда-то самый известный белорусский трансплантолог был обычным школьником в городе Слуцке.

Олега Руммо знают даже те, кто далёк от медицины.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук, профессор:

Учился я на «отлично», а поведение иногда заставляло желать лучшего.

Периодически меня лишали похвального листа за не очень примерное поведение.

Поэтому назвать себя примерным учеником я не могу, я могу назвать себя хорошо успевающим учеником.

Олег Олегович – человек, который в своей жизни сдал более сотни самых разных экзаменов. И он уверен: пытаться хитрить на этих испытаниях – значит, вредить, в первую очередь, самому себе.

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Олег Руммо:

Важны знания. Важно то, какой ты багаж с собой несёшь. И важно то, как ты эти знания можешь применить в практической деятельности. То, что ты у кого-то списал, вроде как, оказался умнее – на самом деле, очень быстро выясняется, и всё становится на свои места очень быстро. Тем более, сегодня средств связи очень много, возможности у списывающих господ расширились, как и расширились средства у тех людей, которые препятствуют нечестной сдаче экзамена.