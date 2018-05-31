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Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто

31 мая 2018 10:34
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Новости Беларуси. Оригинальный рецепт – в программе «Большой завтрак».

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-1

Андрей Резников, шеф-повар:
Еда для мозга – это очень важный момент. Мы мало задумываемся, какая еда нам нужна, чтобы мозг работал хорошо.   

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-4

Сделаем сразу лёгкую заправку.

Используем соль, перец, немного чеснока, оливковое масло, грецкие орехи и базилик.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-7

Часто, говоря о питании для мозга, говорят, что обязательно нужно авокадо.

Но мы забываем, что у нас есть свёкла.

Она очень богата витамином, который полезен для выработки серотонина, есть много витаминов группы В. И также в ней есть фолиевая кислота, которая позволяет сохранять психическое спокойствие.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-10

Видите, какая у неё прекрасная текстура – прямо блестит на срезе.

Так что всегда помним: сезонный продукт – это самое вкусное, что есть.

Приступаем к рыбе. Разберём её на филе.  

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-13

Немного масла, чеснок – чуть его раздавил.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-16

И наша прекрасная свёкла. Это – минутки 2. Нагрев смотрим, чтобы был не сильный, чтобы, ни в коем случае, не горела.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-19

Пока наша свёкла готовится, подготовлю помидоры – просто разрежу пополам.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-22

Наша рыба морская, красная.

И она богата омега-3.

А омега-3 очень полезна для мозга. Рыба немного обжарилась, и мы добавляем чуть рыбного бульона.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-25

Смело добавляйте немного куркумы. Она долго считалась дешёвым заменителем шафрана. Но, благодаря учёным, были открыты её противовоспалительные свойства и активизирующие иммунитет.

И она очень благотворно влияет на активность головного мозга.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-28

Рыбу мы готовили минуту, и она уже практически готова. Добавляем сюда брокколи, достаточно немного прогреть. Сама эта капуста в сыром виде готова к употреблению, но мы её чуть-чуть бланшируем. И наши томаты. Как видите, образуется такая густая масса – за счёт рыбы, в ней содержится природный желатин.

Если её немного выпарить, будет очень насыщенный приятный соус.

Отключаем индукцию, добавим немного сливочного масла – оно растопится от температуры блюда. 

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-31

И немного песто, которое мы готовили. И пока блюдо напитывается ароматами, мы быстро приготовим шпинат. Нам понадобится сливочное масло, немного чеснока рубленого, семена подсолнечника, богатые витамином Е, и семена тыквенные, богатые цинком, которые тоже полезны для нашего мозга.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-34

Сам шпинат был бланширован и отжат. Шпинат долго готовить не нужно, вам понадобится минуты полторы.

Сервируем наше блюдо.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-37

Шпинат выкладываем в центр тарелки, наша рыбка и поливаем.

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-40

Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто-42

# Рецепты # Здоровье # Андрей Резников

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