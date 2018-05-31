Еда для мозга: готовим рыбу с овощами, шпинатом, семечками и соусом песто

Новости Беларуси. Оригинальный рецепт – в программе «Большой завтрак».

Андрей Резников, шеф-повар:

Еда для мозга – это очень важный момент. Мы мало задумываемся, какая еда нам нужна, чтобы мозг работал хорошо.

Сделаем сразу лёгкую заправку. Используем соль, перец, немного чеснока, оливковое масло, грецкие орехи и базилик.

Часто, говоря о питании для мозга, говорят, что обязательно нужно авокадо. Но мы забываем, что у нас есть свёкла. Она очень богата витамином, который полезен для выработки серотонина, есть много витаминов группы В. И также в ней есть фолиевая кислота, которая позволяет сохранять психическое спокойствие.

Видите, какая у неё прекрасная текстура – прямо блестит на срезе. Так что всегда помним: сезонный продукт – это самое вкусное, что есть. Приступаем к рыбе. Разберём её на филе.

Немного масла, чеснок – чуть его раздавил.

И наша прекрасная свёкла. Это – минутки 2. Нагрев смотрим, чтобы был не сильный, чтобы, ни в коем случае, не горела.

Пока наша свёкла готовится, подготовлю помидоры – просто разрежу пополам.

Наша рыба морская, красная. И она богата омега-3. А омега-3 очень полезна для мозга. Рыба немного обжарилась, и мы добавляем чуть рыбного бульона.

Смело добавляйте немного куркумы. Она долго считалась дешёвым заменителем шафрана. Но, благодаря учёным, были открыты её противовоспалительные свойства и активизирующие иммунитет. И она очень благотворно влияет на активность головного мозга.

Рыбу мы готовили минуту, и она уже практически готова. Добавляем сюда брокколи, достаточно немного прогреть. Сама эта капуста в сыром виде готова к употреблению, но мы её чуть-чуть бланшируем. И наши томаты. Как видите, образуется такая густая масса – за счёт рыбы, в ней содержится природный желатин. Если её немного выпарить, будет очень насыщенный приятный соус. Отключаем индукцию, добавим немного сливочного масла – оно растопится от температуры блюда.

И немного песто, которое мы готовили. И пока блюдо напитывается ароматами, мы быстро приготовим шпинат. Нам понадобится сливочное масло, немного чеснока рубленого, семена подсолнечника, богатые витамином Е, и семена тыквенные, богатые цинком, которые тоже полезны для нашего мозга.

Сам шпинат был бланширован и отжат. Шпинат долго готовить не нужно, вам понадобится минуты полторы. Сервируем наше блюдо.