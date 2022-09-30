Легенды, история и мистика. Интересные факты о Лошицком парке
Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ленинский район прославил в том числе и Лошицкий парк. Мы подготовили небольшую информацию.
В Лошицком парке наблюдаются более 30 разновидностей почв, уникальный ландшафт, сочетающий крутые возвышенности и заболоченные низины, безупречно ровные луга и извилистую речку. Это природное наследие, ведь около 10 тысяч лет назад здесь проходила граница, на которой остановился последний ледник.
Наши предки облюбовали Лошицу еще в XVI веке. По различным историческим данным, за время ее существования здесь сменилось от 12 до 14 владельцев. Самые известные из родовитых – Толочинские, Друцкие-Горские, Прушинские, Любанские. Основу Лошицкого парка составляют местные породы деревьев: липа, дуб, клен, сосна. Есть среди них и те, которым более двух веков. Заложен парк в конце XVIII еще при Прушинских. Всего на территории комплекса произрастает более 36 тысяч деревьев и 16 тысяч кустарников 42 пород.
С 1922 по1925 года в Лошице была организована исследовательская станция Белорусского садово-огородного института. Затем по инициативе знаменитого селекционера и генетика Николая Вавилова здесь обосновалось белорусское отделение Всесоюзного института растениеводства, с которого начинала белорусская научная селекция. Мало кто знает, что распространенный в Беларуси сорт черной смородины называется лошицким.
С этим место связано и немало древних легенд. Недоброй славой в конце XIX века пользовалась тихая заводь у мельницы. Говорили, что купание здесь – верная гибель для молодых и красивых парней. Женихов себе выбирали местные русалки. При этом девушкам ничего не грозило. Представительниц прекрасного пола ундины не трогали. Говорят, что в усадьбе до сих пор обитает призрак Белой Пани – Ядвиги Любанской. Впрочем, привидения только украшают такие атмосферные места.
Екатерина Забенько:
Сложно ли содержать такой зеленый оазис в центре города?
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Непросто. Ухаживать за данной территорией необходимо. И не только ухаживать, но и делать покос травы, обрезку кустарников и своевременный подкорм деревьев, которые там произрастают. Да, коллектив паркового хозяйства небольшой. 18 человек взяли на себя всю эту ответственность. Как они справляются, это видят не только горожане, но и гости столицы.
Екатерина Забенько:
Такое впечатление, что обслуживает Лошицкий парк целая армия специалистов, учитывая, что там чисто, покошено, всегда в отличном состоянии находятся деревья и кустарники. Проводится огромное количество мероприятий и на территории Лошицкого парка. Лошицкий «A-Fest» – это один из самых известных. Недавно БРСМ отмечал там свое 20-летие. Охотно пускаете гостей?
Роман Мельник:
В обязательном порядке. Это то место, которое для людей и во имя людей. Так что я всегда обращался к горожанам, особенно к жителям Ленинского района: берегите все, что есть, и преумножайте, насколько это возможно. Может, это не касается Лошицкого парка, как он правильно называется, усадебно-парковый комплекс «Лошица».
Екатерина Забенько:
Да, мы сильно упрощаем, а ведь название действительно соответствует статусу.
Роман Мельник:
Название громкое, оно должно показывать нашу идентичность. И на сегодня если будет это понимание, то город и район станут еще красивее. А ведь надо не так много: чтобы каждый горожанин посадил в год одно дерево и один какой-нибудь цветочек в своем дворе. Поверьте мне, город будет преображаться ежегодно.
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