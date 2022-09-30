Легенды, история и мистика. Интересные факты о Лошицком парке

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ленинский район прославил в том числе и Лошицкий парк. Мы подготовили небольшую информацию.

В Лошицком парке наблюдаются более 30 разновидностей почв, уникальный ландшафт, сочетающий крутые возвышенности и заболоченные низины, безупречно ровные луга и извилистую речку. Это природное наследие, ведь около 10 тысяч лет назад здесь проходила граница, на которой остановился последний ледник.

Наши предки облюбовали Лошицу еще в XVI веке. По различным историческим данным, за время ее существования здесь сменилось от 12 до 14 владельцев. Самые известные из родовитых – Толочинские, Друцкие-Горские, Прушинские, Любанские. Основу Лошицкого парка составляют местные породы деревьев: липа, дуб, клен, сосна. Есть среди них и те, которым более двух веков. Заложен парк в конце XVIII еще при Прушинских. Всего на территории комплекса произрастает более 36 тысяч деревьев и 16 тысяч кустарников 42 пород.

С 1922 по1925 года в Лошице была организована исследовательская станция Белорусского садово-огородного института. Затем по инициативе знаменитого селекционера и генетика Николая Вавилова здесь обосновалось белорусское отделение Всесоюзного института растениеводства, с которого начинала белорусская научная селекция. Мало кто знает, что распространенный в Беларуси сорт черной смородины называется лошицким.

С этим место связано и немало древних легенд. Недоброй славой в конце XIX века пользовалась тихая заводь у мельницы. Говорили, что купание здесь – верная гибель для молодых и красивых парней. Женихов себе выбирали местные русалки. При этом девушкам ничего не грозило. Представительниц прекрасного пола ундины не трогали. Говорят, что в усадьбе до сих пор обитает призрак Белой Пани – Ядвиги Любанской. Впрочем, привидения только украшают такие атмосферные места. Екатерина Забенько:

Сложно ли содержать такой зеленый оазис в центре города?