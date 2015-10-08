Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич

Новости Швеции. В столице Швеции в Стокгольме 8 октября назвали имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Впервые награду получила гражданка Беларуси — писательница Светлана Алексиевич. Ранее на этой неделе Нобелевскую премию вручили уже в области медицины, физики и химии.

Обладателя следующей награды — Нобелевской премии мира — объявят завтра, 9 октября. Церемония награждения всех лауреатов по традиции пройдет 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля. Добавим, в этом году сумма премии составляет 953 тысячи долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.