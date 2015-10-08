Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии-2015: Хотелось бы, чтобы у белорусов была гордость

Новости Беларуси. Заслуги белорусов находят и мировое признание. 8 октября Шведская королевская академия наук назвала имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Впервые в истории ее получила гражданка Беларуси – писательница Светлана Алексиевич.

За всю историю вручения Нобелевской премии из 112 победителей Алексиевич стала 14 женщиной, получившей ее в области литературы.

И, кстати, новость о присуждении премии мирового значения застала писательницу в Минске. 8 октября теперь уже Нобелевского лауреата поздравляли друзья, поклонники и журналисты. А сама Светлана Алексиевич раздавала автографы, отшучивалась на вопрос, куда потратит почти миллион долларов, полагающийся к награде, и заметила, что престижная премия – не только ее заслуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии 2015 года в области литературы:

Многие зловредничают, говорят, что Беларусь маленькая, а у них столько писателей. А вот мы, белорусы, получили. Я в Австрии недавно была, и за столиком соседним спросили, откуда я. Я ответила, что из Беларуси. Так сказали: «О, Лукашенко, Домрачева». Хотелось бы, чтобы у белорусов была гордость, потому что это же не я одна сделала. Это мои герои, родители, дед, прадед, который учился вместе с Якубом Колосом. Это общее гуманитарное накопление.