Кадровые перестановки в Вооружённых Силах Беларуси. Президент подписал указы

Новости Беларуси. Кадровые перестановки произошли в Вооруженных Силах Беларуси. Соответствующие указы сегодня, 9 февраля, подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полковник Вадим Романив назначен начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генштаба. На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный. От должности первого заместителя начальника Генштаба освобожден генерал-майор Игорь Король – его уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения знаков различия и военной формы.