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Кадровые перестановки в Вооружённых Силах Беларуси. Президент подписал указы

09 февраля 2023 19:45
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Новости Беларуси. Кадровые перестановки произошли в Вооруженных Силах Беларуси. Соответствующие указы сегодня, 9 февраля, подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровые перестановки в Вооружённых Силах Беларуси. Президент подписал указы-1

Полковник Вадим Романив назначен начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генштаба. На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный. От должности первого заместителя начальника Генштаба освобожден генерал-майор Игорь Король – его уволили с военной службы в запас по возрасту с правом ношения знаков различия и военной формы.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Вадим Романив # Дмитрий Битный # Игорь Король # Фотофакт

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