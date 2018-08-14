Что было: Черный вторник белорусского правительства/ Минск к потопу готов?

Лукашенко меняет министров

Сегодняшнее совещание у Президента, посвященное ходу выполнения его поручений по развитию Оршанского района, прошло в минорной тональности. Иногда было даже очень напряженно. Ведь в чем была идея? Засучив рукава, взяться за этот регион – за промышленность, строительство, село и социальную сферу – и сделать его образцовым, чтобы на этом примере поднимать потом все другие средние города. Еще в Послании народу и парламенту в 2017 году такие поручения прозвучали в адрес правительства и местных органов власти. Посетив накануне инструментальный завод, мясоконсервный комбинат, «Оршаагропроммаш», «Техника связи», глава государства воочию убедился, что поручения провалены. Как доложила Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, из 126 выполнено только 87. Между тем, Совмин провел 8 заседаний президиума, все предложения его и Витебского облисполкома по развитию региона Президентом поддерживались и финансово, и организационно. Несмотря на это, ключевые задачи по модернизации проблемных промышленных и сельских организаций не решены. Результата нет. Правительство, по словам Председателя КГК Леонида Анфимова, «выбрало роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя. И работу следует признать крайне неудовлетворительной». А ведь поднимать регион, как задумывалось, – задача не только оршанских чиновников. В первую очередь, это прямая работа Правительства. Поднимать надо всю страну, а Орша должна была стать стартовой площадкой. Пока не получается. Здесь сегодня показатели, несмотря на имеющийся потенциал, ниже, чем в среднем по Витебской области. Отстают промышленность, экспорт, слабо вовлекаются в оборот новые земли. Плохи дела с зарплатой. Она здесь мизерная, а некоторые предприятия еще и рассчитываются с рабочими с задержкой. С занятостью тоже беда. Поэтому люди из области уезжают, каждый четвертый уехавший – отсюда. Витебщина в целом по уровню благосостояния населения, как сказал Президент, «плетется в хвосте». Он прямо на совещании объявил строгий выговор губернатору Николаю Шерстневу, отправил в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка. Досталось и министрам. Президент потребовал на неделе внести предложения по заменам в руководстве правительства. Министра промышленности Виталия Вовка распорядился освободить и, как вариант, направить в Оршу поднимать промышленность. Сказал немедленно уволить Министра архитектуры и строительства Анатолия Черного. Вице-премьеру Василию Жарко глава государства припомнил коррупцию в медицине и строго указал на недоработки в здравоохранении.

Высоких чиновников, не выполнивших его поручения, он обвинил в саботаже, при этом жестко потребовал не допускать формализма и волокиты на местах.

Если завтра вода?..

Читаем прогноз погоды. Чуть ли не каждый день оранжевый цвет. То жара, то ливни и грозы, шквалистый ветер. Как-то показывал гостям родную столицу. Пошли, естественно, и в Троицкое предместье, и в Верхний город. Там как раз проходил праздник польской культуры. Не поленились погулять по Революционной и Комсомольской. Красиво сделаны улицы, подсветка, чистота – глазу приятно. И вдруг вопрос от гостей: «А что за мешки у дверей кафешек? Строительный мусор не убрали?» И я понял: это же мешки с песком, которыми владельцы этих самых кафешек и бутиков спасали от потопа свою собственность. После того природного катаклизма, постигшего Немигу, площадь Победы, что-то еще, прошли, кажется, недели две-три, а мешки все лежали белыми горбами у дверей. Наверное, хозяева не рискнули убирать, опасаясь небесной кары. Правда, они-то в чем виноваты?! Это так спроектировали ливневку, что она не справилась с огромной массой воды. А улица вся замурована в плитку, ни пятнышка земли не осталось. Вот и пошла вода ручьями где в трубу, а где в двери.

Почему это вспомнил? На завтра синоптики обещают в некоторых районах сильные ливни. А вдруг небо над Минском так же обрушится на нас большой водой, как месяц назад? Так что, ребята, не спешите выбрасывать мешки с песком. Если у кого нет – разумно будет приготовить. Береженого, как говорят у нас в Беларуси, Бог бережет.

Если Вы любознательны, Вам будет интересно:

1. У Вас выскочила бородавка? Симпатичная врач-дерматолог Виктория рассказывает, как ее удалить.

2. С каких высоток прыгают белорусские роупджамперы. Давайте посмотрим!

В.Д.