«Было дико страшно». Ужас, визг и восторг минских роупджамперов

Высота для них – подруга, а адреналин – их страсть. Жизнь руфера – это череда покорений самых высоких зданий в мире.
Экстрима выше крыши.
Высота для них – подруга, а адреналин – их страсть. Жизнь руфера – это череда покорений самых высоких зданий в мире.
Экстрима выше крыши.
Вооружившись хорошим фотоаппаратом и стальными нервами, руфер даёт шанс любому, хотя бы, на миг стать птицей.
В Беларуси руфинг появился примерно 10 лет назад.
Запечатлеть на своём смартфоне и в памяти как можно больше видов столицы с высоты птичьего полёта – превратилось в особое хобби. А попасть на самые знаменитые крыши города: университета имени Максима Танка, дома «У Троицкого» и многих других – настоящее приключение, но не без риска, который должен быть оправдан.
Не стоит забираться так высоко без хорошей физической подготовки. Каждый шаг нужно делать с умом! Ведь история знает немало мрачных примеров, когда человек осознанно шёл на риск и перечёркивал все грани здравого смысла. В детстве многие из нас желали научится летать. В самом романтичном месте для свиданий, где провожают закаты и встречают рассветы, роупджамперы исполняют мечты.
Прыжок с 12-метрового моста для них – символ свободы и очищения.
Ну что ж, хотя бы, на миг стану птицей и я.
Но, оказалось, забыть про страх и преодолеть психологический барьер не так-то просто.
Александр Панченко сегодня – опытный инструктор по прыжкам, хотя ещё 3 года назад панически боялся высоты.
Александр Панченко, роупджампер:
Это был подарок мне на день рождения – от, на тот момент, девушки, теперь уже – жены. В итоге она сделала мне сюрприз – подарила прыжок с моста, именно с этого мостика. Я тогда пришёл первый раз, мне было очень, дико страшно.
Я очень долго собирался с мыслями, готовился к прыжку.
В итоге я постоял где-то за ограждением 10 минут и, всё-таки, смог оттолкнуться и осуществить свою мечту.
Это бетонное сооружение – 12-метровый мост.
В народе его прозвали «Песочницей».
Идеальный старт для всех, кто хочет приручить высоту. Именно здесь очень легко понять, на что ты способен. Попасть за ограждение – самое тяжелое испытание, когда сердце выпрыгивает из груди…
Александр уже покорил вышку высотой в 50 метров.
Прыжок с которой даёт ощущение свободного падения.
Александр Панченко:
Снаряжение и верёвка периодически обновляются. Система имеет основной и запасной контур страховки.
Страховка тоже выполняется двумя точками, и защита для головы прыгающего. Есть люди, которые хотят совершить прыжок, но сами не могут, это называется у нас на сленге «самолётик».
То есть, когда человека поднимают и запускают с моста.
Екатерина Панченко, роупджампер:
Потрясающе! Но страшно, реально страшно.
Но оно того стоит.
Надо пробовать, приходить и пробовать, оно того стоит.
По словам экстремалов, даже с 12 метров можно испытать истинный адреналин, выполняя акробатические трюки, увеличивать глубину падения. Например, прыжок полубланж.
Сергей Прихач, роупджампер:
Понятно, людям летать несвойственно, но когда ты ощущаешь этот маленький момент, когда ты, действительно, ломаешь себя, преодолеваешь свой страх, просто отталкиваешься – это внутреннее непередаваемо, на самом деле. Это, действительно, надо пробовать, просто надо прийти.
Да, это страшно.
Да, это практически каждый раз – как в первый, страшно. Но это надо делать.
Прыжок с моста – это подвиг, на который если и идти, то только осознанно. Для опытных роупджамперов такое хобби – шанс избавиться от негатива, почувствовать вкус жизни. Экстрим, правда, завораживает, но о безопасности следует помнить всегда.