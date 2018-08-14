«Было дико страшно». Ужас, визг и восторг минских роупджамперов

Высота для них – подруга, а адреналин – их страсть. Жизнь руфера – это череда покорений самых высоких зданий в мире. Экстрима выше крыши.

Вооружившись хорошим фотоаппаратом и стальными нервами, руфер даёт шанс любому, хотя бы, на миг стать птицей. В Беларуси руфинг появился примерно 10 лет назад. Запечатлеть на своём смартфоне и в памяти как можно больше видов столицы с высоты птичьего полёта – превратилось в особое хобби. А попасть на самые знаменитые крыши города: университета имени Максима Танка, дома «У Троицкого» и многих других – настоящее приключение, но не без риска, который должен быть оправдан.

Не стоит забираться так высоко без хорошей физической подготовки. Каждый шаг нужно делать с умом! Ведь история знает немало мрачных примеров, когда человек осознанно шёл на риск и перечёркивал все грани здравого смысла. В детстве многие из нас желали научится летать. В самом романтичном месте для свиданий, где провожают закаты и встречают рассветы, роупджамперы исполняют мечты. Прыжок с 12-метрового моста для них – символ свободы и очищения.

Ну что ж, хотя бы, на миг стану птицей и я.

Но, оказалось, забыть про страх и преодолеть психологический барьер не так-то просто.

Александр Панченко сегодня – опытный инструктор по прыжкам, хотя ещё 3 года назад панически боялся высоты.

Александр Панченко, роупджампер:

Это был подарок мне на день рождения – от, на тот момент, девушки, теперь уже – жены. В итоге она сделала мне сюрприз – подарила прыжок с моста, именно с этого мостика. Я тогда пришёл первый раз, мне было очень, дико страшно. Я очень долго собирался с мыслями, готовился к прыжку. В итоге я постоял где-то за ограждением 10 минут и, всё-таки, смог оттолкнуться и осуществить свою мечту.

Это бетонное сооружение – 12-метровый мост. В народе его прозвали «Песочницей». Идеальный старт для всех, кто хочет приручить высоту. Именно здесь очень легко понять, на что ты способен. Попасть за ограждение – самое тяжелое испытание, когда сердце выпрыгивает из груди…

Александр уже покорил вышку высотой в 50 метров. Прыжок с которой даёт ощущение свободного падения. Александр Панченко:

Снаряжение и верёвка периодически обновляются. Система имеет основной и запасной контур страховки.

Страховка тоже выполняется двумя точками, и защита для головы прыгающего. Есть люди, которые хотят совершить прыжок, но сами не могут, это называется у нас на сленге «самолётик». То есть, когда человека поднимают и запускают с моста.

Екатерина Панченко, роупджампер:

Потрясающе! Но страшно, реально страшно. Но оно того стоит. Надо пробовать, приходить и пробовать, оно того стоит.



По словам экстремалов, даже с 12 метров можно испытать истинный адреналин, выполняя акробатические трюки, увеличивать глубину падения. Например, прыжок полубланж.