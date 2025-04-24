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Индия и Пакистан оказались на грани войны после теракта в Кашмире

24 апреля 2025 13:36
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Индия и Пакистан оказались на грани войны. После теракта в Кашмире, который унес жизни как минимум 27 туристов, Нью-Дели объявил о решительных мерах в отношении Карачи, хотя там и отрицают причастность к произошедшему, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индия и Пакистан оказались на грани войны после теракта в Кашмире-2

Индия высылает почти половину дипломатов, представляющих Пакистан, закрыла единственный сухопутный КПП на границе с соседней страной и запретила въезд пакистанским гражданам. Тем, кто еще находящимся в Индии, дала 48 часов, чтобы покинуть ее. Все въездные визы, ранее выданные гражданам Пакистана, аннулируются. В свою очередь Пакистан закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний.

# Международная политика

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