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Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства

14 августа 2018 11:59
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Новости Беларуси. Президент потребовал внести предложения по заменам в руководстве правительства. В Орше прошло совещание с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-1

И по его итогам Александр Лукашенко поручил на этой же неделе предложить ему варианты замены руководства кабинета министров, а также министров промышленности и строительства. Причина невыполнение поручений Президента. Накануне Александр Лукашенко посетил ряд местных предприятий, крайне негативно оценил их положение и жестко раскритиковал ход реализации проекта по развитию Оршанского региона.

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Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-4

В ходе посещения предприятий Александр Лукашенко не раз отклонялся от предложного маршрута, заглянул в самые запущенные помещения, оценил условия в которых работают люди, а также обратил внимание на нерациональное использование площадей.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-7

Модернизация идет медленно, показатели не впечатляют, а бесхозяйственность в некоторых случаях заметна еще на подъезде к территории. Между тем, по развитию Оршанского региона были даны конкретные поручения, разработан комплекс мер и установлены сроки реализации.

Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году мною было поручено правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных.

Причем неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию этого региона – показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-13

Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективное решение по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано. Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Мною были даны здесь, на востоке страны, 126 поручений.

Еще раз заявляю, что противоречий в моих поручениях нет. Допустим, развитие льноводства. Здесь было множество поручений, но если их проанализировать, все поручения были от возделывания льна до производства готовых тканей и пошива одежды. Это целая система выстроена.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-16

Как стало известно на совещании, из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87. То есть фактически не выполнено каждое четвертое. Поставленные перед чиновниками задачи касались самых разных сфер: промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы. За это время Совет Министров провел 8 президиумов, где рассматривались проблемы региона, однако эффективные решения так и не были найдены. По сути, глубоко проблемами предприятий не интересовались.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-19

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
На контроле в Комитете государственного контроля находилось 115 поручений Президента, касающихся комплексного развития Оршанского района по тем направлениям, которые во вступительном слове отметил глава государства, не выполнено 28 поручений. В основном они касаются комплексного развития Оршанского региона. Основная причина этого состоит в том, что правительство, как это уже не раз бывало, выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя.

Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства-22

Об этом свидетельствует тот факт, что программное обеспечение этой главной цели, вытекающей из поручения Президента, было перепоручено изначально Оршанскому райисполкому, который вместе с Витебским облисполкомом разработал программу социально-экономического развития Оршанского района наперед до 2020 года и утвердили решением Оршанского районного Совета депутатов в декабре 2017 года. По сути год, который должен был стать переломным в развитии региона, просто-напросто вылетел.

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Леонид Анфимов # Фотофакт

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