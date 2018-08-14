Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства

Новости Беларуси. Президент потребовал внести предложения по заменам в руководстве правительства. В Орше прошло совещание с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И по его итогам Александр Лукашенко поручил на этой же неделе предложить ему варианты замены руководства кабинета министров, а также министров промышленности и строительства. Причина – невыполнение поручений Президента. Накануне Александр Лукашенко посетил ряд местных предприятий, крайне негативно оценил их положение и жестко раскритиковал ход реализации проекта по развитию Оршанского региона. Александр Лукашенко: «Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигалеву, Засю – полное служебное несоответствие»

В ходе посещения предприятий Александр Лукашенко не раз отклонялся от предложного маршрута, заглянул в самые запущенные помещения, оценил условия в которых работают люди, а также обратил внимание на нерациональное использование площадей.

Модернизация идет медленно, показатели не впечатляют, а бесхозяйственность в некоторых случаях заметна еще на подъезде к территории. Между тем, по развитию Оршанского региона были даны конкретные поручения, разработан комплекс мер и установлены сроки реализации. Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году мною было поручено правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных. Причем неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию этого региона – показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективное решение по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано. Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Мною были даны здесь, на востоке страны, 126 поручений. Еще раз заявляю, что противоречий в моих поручениях нет. Допустим, развитие льноводства. Здесь было множество поручений, но если их проанализировать, все поручения были от возделывания льна до производства готовых тканей и пошива одежды. Это целая система выстроена.

Как стало известно на совещании, из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87. То есть фактически не выполнено каждое четвертое. Поставленные перед чиновниками задачи касались самых разных сфер: промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы. За это время Совет Министров провел 8 президиумов, где рассматривались проблемы региона, однако эффективные решения так и не были найдены. По сути, глубоко проблемами предприятий не интересовались.

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На контроле в Комитете государственного контроля находилось 115 поручений Президента, касающихся комплексного развития Оршанского района по тем направлениям, которые во вступительном слове отметил глава государства, не выполнено 28 поручений. В основном они касаются комплексного развития Оршанского региона. Основная причина этого состоит в том, что правительство, как это уже не раз бывало, выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя.