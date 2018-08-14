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На смену жаре придут грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа

14 августа 2018 12:16
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Новости Беларуси. На среду – пятнадцатого августа – в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие сутки на большей части страны ожидаются грозы, при них в некоторых районах –   сильные ливни.

Днем по юго-востоку Беларуси прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В белорусской столице ночью 15 августа ожидается гроза. Вероятность осадков ночью составляет более 90%, а днем – 60-70%. Днем в Минске температура воздуха составит +23..+25°C.  

# Погода в Беларуси # общество

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