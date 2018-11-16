Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе
Новости Беларуси. Оперативно решить накопившиеся вопросы помогают выездные приемы чиновников высшего эшелона. 15 ноября встречу в Шарковщине провел Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социально-бытовые сложности, нюансы начисления пенсий и оплаты ЖКХ – вот основные вопросы, которые волнуют жителей региона. Но большая часть обращений касалась благоустройства. Так, Виталия Вовка просили посодействовать в организации освещения набережной, открытии детских площадок, оборудовании на опасных участках дороги пешеходных переходов.
Еще одна проблема, на которую обратили внимание – использование пустующих зданий. К некоторым из них есть интерес со стороны потенциальных инвесторов, но вопрос решается не так оперативно, как хотелось бы.
Виталий Вовк, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
На приеме было немного людей. Это говорит о том, что районные власти работают с населением. Жители хотят, чтобы наводился порядок.
Самый важный вопрос, конечно, то, что Шарковщина сегодня немножко уступает в зарплате. Мы сейчас обговорили с руководством района: есть определенные проекты, которые позволят привлечь сюда иностранные инвестиции и создать рабочие места.
Практика проведения выездных приемов представителями Администрации Президента – лучший способ общения с людьми и оперативного решения их проблем. А для чиновников – еще и возможность получить полную картину происходящего в стране.