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«Могли бы пострадать невинные дети!» Мама владелицы автомобиля, на который упала пожарная лестница во время грозы в Минске

18 июля 2018 10:47
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Новости Беларуси. По Беларуси пронесся мощный грозовой фронт. Он оставил разрушительный след в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МЧС, в некоторых регионах от падения деревьев повреждены крыши и автомобили.

Так, на столичной улице Брилевской с крыши дома упала пожарная лестница на припаркованные рядом машины. Кроме того, от удара молнии случились сразу несколько пожаров. Больше всего досталось центральным районам.

«Могли бы пострадать невинные дети!» Мама владелицы автомобиля, на который упала пожарная лестница во время грозы в Минске-1

«Могли бы пострадать невинные дети!» Мама владелицы автомобиля, на который упала пожарная лестница во время грозы в Минске-3

Людмила Кудина, пострадавшая:
Мы только месяц назад сделали капитальный ремонт двигателя. Очень расстроилась дочка. Она очень много работает, на двух работах.

Очень хорошо, что не было детей, потому что могли бы пострадать невинные дети.

Во время дождей, когда была большая гроза, сорвало с крыши лист какой-то. Листом этим металлическим могло бы поранить проходящего человека.

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# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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