«Могли бы пострадать невинные дети!» Мама владелицы автомобиля, на который упала пожарная лестница во время грозы в Минске

Так, на столичной улице Брилевской с крыши дома упала пожарная лестница на припаркованные рядом машины. Кроме того, от удара молнии случились сразу несколько пожаров. Больше всего досталось центральным районам.

По информации МЧС, в некоторых регионах от падения деревьев повреждены крыши и автомобили.

Новости Беларуси. По Беларуси пронесся мощный грозовой фронт. Он оставил разрушительный след в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Кудина, пострадавшая:

Мы только месяц назад сделали капитальный ремонт двигателя. Очень расстроилась дочка. Она очень много работает, на двух работах.

Очень хорошо, что не было детей, потому что могли бы пострадать невинные дети.

Во время дождей, когда была большая гроза, сорвало с крыши лист какой-то. Листом этим металлическим могло бы поранить проходящего человека.

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