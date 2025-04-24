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Филолог Каленчук: «звОнит» скоро станет нормой в русском языке

24 апреля 2025 12:17
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Доктор филологических наук Мария Каленчук утверждает, что в будущем ударение в слове «звонить» будет приходиться на первый слог. Об этом пишет РИА Новости.

Филолог Каленчук: «звОнит» скоро станет нормой в русском языке-1

Фото: pixabay

Это связано с тем, что в глаголах «ить» наблюдается тенденция к переносу ударения с окончаний на основу слова. Изменение это уже началось, хотя и медленно, и, вероятно, будет завершено. Аналогичные изменения наблюдаются в словах «варит», «солит», «дружит», а в слове «звонит» перенос ударения начался позже, чем в остальных.

# школа

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