Филолог Каленчук: «звОнит» скоро станет нормой в русском языке

Доктор филологических наук Мария Каленчук утверждает, что в будущем ударение в слове «звонить» будет приходиться на первый слог. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано с тем, что в глаголах «ить» наблюдается тенденция к переносу ударения с окончаний на основу слова. Изменение это уже началось, хотя и медленно, и, вероятно, будет завершено. Аналогичные изменения наблюдаются в словах «варит», «солит», «дружит», а в слове «звонит» перенос ударения начался позже, чем в остальных.