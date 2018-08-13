Александр Лукашенко негативно оценил работу нескольких предприятий Витебской области. Репортаж СТВ о рабочей поездке Президента

Новости Беларуси. Оршанский инструментальный завод ждет масштабная модернизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачу поднять предприятие с колен поставил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

В настоящее время завод переживает далеко не самые лучшие времена. Станки здесь не обновлялись с момента основания, то есть с 1974 года. За это время оборудование устарело и морально, и физически. Посещая предприятие, Президент не стал придерживаться запланированного маршрута и заглянул в самые запущенные цеха и помещения. В итоге, ситуацию на предприятии и ход выполнения прежних поручений Александр Лукашенко оценил крайне негативно.

Витебская область – непростой регион: и в плане ведения сельского хозяйства, как никак, – зона рискованного земледелия, и в плане работы промышленных предприятий. Как станет ясно на примере Оршанского района. Маршрут президентской поездки касался именно неблагополучных производств.

Евгений Горин, СТВ:

Одно из самых проблемных предприятий Оршанского района – инструментальный завод. Оборудование устарело еще в прошлом веке. Вот этот станок датирован 1974 годом. Это время основания предприятия. В поле зрения главы государства производство попало далеко не сегодня. Поручения по развитию Оршанского района Президентом давались неоднократно. Завод в этом смысле – знаковый объект. Некогда успешнейший проект для 15 республик, сегодня не может обеспечить даже внутренние потребности страны в инструментах. Сегодня здесь 450 сотрудников, а когда-то было почти 3 тысячи. Да и в самом районе ситуация с рабочими местами настораживает.

Президент Беларуси призвал сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий в отрасли Пример инструментального завода говорит, что деньги на модернизацию государство выделило, но реконструкция производства идет ни шатко ни валко. Между тем, ежегодно в Беларусь импортируется инструмента на 30 млн долларов. А запланированное техперевооружение завода позволит освоить много видов закупаемой за границей продукции. Так почему же процесс несколько месяцев пробуксовывает?

За год модернизировали всего четыре станка. Вроде бы начали наращивать объемы. Но цифры все равно смешные. Руководство завода говорит, что планируют довести зарплату к декабрю до 850 рублей. Но вопрос – откуда ей взяться? Позиция рабочих предприятия, тоже кажется очень пассивной. Президент отклоняется от запланированного ранее маршрута и идет исследовать буквально все уголки предприятия.

На некоторых стенах то ли плесень, то ли тина. Пускай эти помещения используются для неработающей техники, но такое состояние цехов – показатель ситуации с бесхозяйственностью. Александра Лукашенко сильно со знаком минус впечатлили условия, в которых работают люди. Грязь, темень и сырость. Около 55 тысяч квадратных метров территории, которая заживо гниет. Плесень даже на стенах. Что может появиться в такой среде кроме грибка?

Модернизация не только снизит импорт инструментов в Беларусь, но и сохранит коллектив. Огромные площади, огромный массив работы и очень много упущенного времени. Проблемы ждут своего решения. Президент дал четкие указания, что и когда предстоит сделать.

Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод Первый вопрос на предприятии «Оршаагропроммаш», где выпускают прицепы, опрыскиватели, плуги – правда ли, что завод – всего лишь бесплатное приложение к холдингу «Бобруйскагромаш», и что здесь создают искусственную загрузку предприятия? Никто не отрицает. Проблему во всем же руководство видит в большой конкуренции, старом оборудовании и долгах холдинга.

Загрузка площадей предприятия не стопроцентная. Некоторые из них проданы. В одном таком – просто склад техники под слоем птичьего помета. Хозяин толком неизвестен. А должно полным ходом идти производство. Но это полдела. Небольшим спасательным кругом ко всему, думают, станет контракт с Кубой. В страну карибского бассейна планируют поставлять косилки, прицепы, опрыскиватели. Договоренности – на сумму 700 тысяч долларов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

7 ноября 2020 года здесь этого быть не должно. Значит, надо выделить ему по проекту, что они там предусматривали, средства, организовать здесь убойный цех новый, всё это посносить, сделать современное предприятие. Оно должно быть такое же, самое лучшее, как самый лучший мясокомбинат.

Обсудили проблемы и на мясоконсервном комбинате – предприятии далеких 30-х. Президент тщательно осматривает каждый цех и каждый угол, Убеждаясь, что порядком здесь не особо «пахнет». И поручает в сжатые сроки – к ноябрю 2020 – снести старый убойный цех, построить новый и организовать современное производство, расширить линейку продукции. При этом равняясь на лучшие мясокомбинаты страны.





А вот в Барани единственное градообразующее предприятие – «Техника связи». Коллектив неуклонно стареет, а численность работников – уже менее полутысячи: в лучшие годы людей было в 10 раз больше.

Не хватает предприятию не только кадров, но и хозяйского подхода, уверен Президент. Здесь вышли на рентабельность и научились зарабатывать. Но проблемы все равно остались. И немалые – под стать площадям: цеха находятся на территории 25 гектаров, но почти 40 % не используется. Руководством было принято решение продавать часть зданий, отдельные и вовсе сносить.