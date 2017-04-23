Послание-2017: о чем говорил Президент Беларуси народу и парламенту

Новости Беларуси. Как будем жить, с кем дружить, как зарабатывать, где экономить, на что тратить? Президент обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту,сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Беларуси делает это раз в год, как и предусмотрено Конституцией. Обратите внимание на порядок слов – обращение к белорусскому народу (во-первых) и Национальному собранию. Происходит это по традиции в Овальном зале. Здесь депутаты и сенаторы – позже они обязательно задают Президенту вопросы. Там члены правительства, министры, дальше руководители крупных предприятий – обязательно с карандашом – для них это руководство к действию. Ну и, наконец, дипломаты – они пытаются услышать сигналы мировому сообществу. Каждое Послание Президента – это некий срез ситуации в стране. Вообще практика подобных обращений в Беларуси появилась в уже далеком 97-м. Для понимания средняя зарплата в то время 50 долларов – было и такое. Конечно, в том году главные вопросы – продукты и жилье. В 2001 – расставляем точки над «і» – инновации и инвестиции. Президент требует создать эффективную систему здравоохранения. Высокая планка для аграриев в тот год – собрать 6 миллионов тонн зерна (о нынешних 10 никто пока и не мечтает). В 2005 запускаем небывалую программу возрождения села. Именно тогда в нашем лексиконе появляется слово «агрогородки» и, кстати, не только в нашем – формат позже заимствуют в Азербайджане. Энергосбережение – главный тренд 2007 года. До этого лишь каждый третий белорус пользовался счетчиками воды и вообще никто не занимался учетом тепла. В этом же году решено строить собственную АЭС. В 2008 году усиленно взялись за здоровье нации. В итоге пугающее многих слово диспансеризация, или попросту медосмотры, спасло жизнь многим. Через год ставку делаем на экспорт продовольствия и уже в 2010-м продукты становятся серьезной статьей валютных доходов. 2011-й – рождаемость и поддержка многодетных семей. Через год впервые речь идет о строительстве арендного жилья. Тогда же запускают большую программу модернизации производств – мода на высокие технологии. 13-й и 14-й годы – борьба с коррупцией и бюрократами. В обиходе закрепляется понятие электронные услуги. В этом же году запуск Евразийского союза и проекта «Семейный капитал» – это когда на счет 3-му ребенку в семье зачисляют 10 тысяч долларов. Итак, Послание Президента – год 2017-й. Глава государства говорит в Овальном зале 2 с половиной часа. И начинает с ситуации не в Беларуси, а вокруг Беларуси. И это не случайно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки хлынули в Европу. Страны Евросоюза оказались не готовы к такому массированному потоку и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по его упорядочению. Миграционные угрозы, в свою очередь, «простимулировали» серьезные процессы внутри Евросоюза. Возьмем тот же Brexit, ознаменовавший собой качественно новые реалии на континенте, политические и экономические последствия которых европейцам еще предстоит осмыслить. Ни одно Послание Президента не обходилось без российской темы. Вот и на нынешнем глава государства подчеркнул – наши отношения носят особый стратегический характер. Бывали, конечно, и споры, но все проблемные вопросы на сегодня сняты – есть политическая воля двух президентов, о чем публично заявили еще на прошлой неделе и Александр Лукашенко, и Владимир Путин. Хотя некоторые российские СМИ нет-нет, да и подбросят ложку дегтя в бочку с медом. Но, как сказал один уважаемый российский политик, к которому мы обратимся сегодня чуть позже, некоторые газеты лучше не читать до обеда.

Александр Лукашенко:

Особый, стратегический характер традиционно носят отношения с Российской Федерацией. Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные отношения, личные между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромисс. Точно так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам, и главное – в интересах народов Беларуси и России. Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим. Ничего подобного, руководство России так не думает. Потому что те, кто принимает решения, например, президент России, он прекрасно все взвешивает. Попросили кредит почему – потому что попали в сложную ситуацию. А попали в сложную ситуацию, потому что хуже россиян работаем? Нет. Еще и потому что наш основной рынок и наши народнохозяйственные связи порушились и опустились из-за санкций, которые сегодня применены к России. В результате девальвации российского рубля мы потеряли 3 миллиарда долларов. У нас сегодня проблем куча, которые перед нами и перед Россией стоят. И мы эти проблемы только вместе можем решить. И должны решать. Что такое поддержать не братскую страну, не партнера, не единственную страну, с которой остались добрые отношения, выводим эмоции за скобки, поддержать финишное производство. У нас от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов в наших товарах, которые мы формируем в Беларуси, российских. А это же работа заводов России. Поддерживая нас, вы поддерживаете себя, во-первых. А во-вторых, единственное чего мы хотим, нам равные условия нужны для работы. Россия и Беларусь, а еще Великобритания и Пакистан – вот великолепная четверка, а вратарь – Китай. В этот клуб ближайших друзей Поднебесной Беларусь попала в прошлом году. Теперь наши отношения с этим стремительно растущим гигантом мировой экономики характеризуются четырьмя прилагательными – особенно ценными и многообещающими на языке дипломатии. К отношениям с Поднебесной Президент в Послании обращается не единожды.

Александр Лукашенко:

У нас очень добрые, позитивно развивающиеся отношения с руководством Китайской Народной Республики. Я думаю, очередной визит на высшем уровне даст новый импульс и толчок к развитию этих отношений не только по дипломатическим, политическим направлениям, но и по экономической линии. Мы должны стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Тем более нам предлагают это наши китайские партнеры. Максимально использовать все стимулы, которые предоставляет Китайская Народная Республика, продвигая эту инициативу, притом ее отличительная особенность – идя в эти регионы, Китайская Народная Республика на этом пути инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через которые проляжет Шелковый путь. Мудрые китайцы сделали правильный вывод из существующей ситуации. Ни нахрапом, ни бульдозером, ни с помощью крылатых ракет проложить путь на новые рынки, а поднимая и поддерживая те народы, которые будут поддерживать этот Шелковый путь. Сегодня на позицию крупнейшего инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая побратимские связи. Договорились о реализации ряда проектов. Но почему не видно конкретных дел? За это тоже будет спрос. Задачу губернаторам о ежегодном привлечении в каждую область не менее 100 млн долларов прямых китайских инвестиций никто не отменял.

Александр Лукашенко:

Нельзя упускать из вида первичное звено, где еще у нас есть проблемы. Например, обслуживание жителей деревень, ряда райцентров, средняя продолжительность жизни которых меньше, чем в городах. Поэтому, во-первых, необходимо обеспечить более качественную врачебную и сестринскую помощь. Следует активнее внедрять передовые медицинские технологии. Во-вторых, укомплектовать штаты учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими работниками. В-третьих, скорая медицинская помощь везде, а прежде всего на селе, должна оказываться оперативно и в полном объеме. Пристальное внимание должно быть уделено также повышению доступности диагностических услуг, в том числе в глубинке. Важной задачей является в результате увеличение средней продолжительности жизни в стране. В текущем году она должна приближаться к 75 годам. Человеческий капитал в Беларуси – самая высокая ценность, заявил глава государства. А вот необоснованно высокие цены на сахар Президента настораживают. И здесь уже резонный вопрос к Министерству антимонопольного регулирования и торговли.

Александр Лукашенко:

Мы создали специальное Министерство торговли и антимонопольного регулирования, в обязанности которого вменили мониторинг цен на потребительском рынке. Но контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста.



Вы знаете, что меня настораживает? Недавно наш министр торговли, которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: «Вы знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены. Мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали это делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Запомните это. Контролируйте ценообразование, особенно по тем товарам, которые подлежат контролю. Мы от этого отошли, и что мы получили? Я приводил пример с сахаром. На сколько подскочила цена? На четверть! И какая необходимость в повышении цен на сахар? Мы уже подняли цены на сахар выше, чем в России, так? Так. Где продавать будем? Вы хотите, чтобы оттуда хлынул поток сахара на нашу территорию? Вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей, – это тарифы на услуги ЖКХ. Мы вынуждены их постепенно повышать, иначе реального оздоровления экономики не добиться. Леониду Васильевичу Анфимову поставлена задача по второму кругу пройти и «прошерстить» себестоимость жилищно–коммунальных услуг. Надо сделать и опустить тарифы на 10%. Пускай организации живут без жира, по себестоимости работают, с небольшим резервом. И я уверен, что уже сегодня не 65% или 66% будет компенсация населением услуг, когда мы посмотрим цены на них, а будет 85%.

Александр Лукашенко:

Следует придерживаться понятной системы: произвел – продал – получил. Нет качественного, ликвидного товара – нет зарплаты. Правительству поставлена задача (всем – не только правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее Br1000. Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений: кто не может поднимать, надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем. Учтите: очковтирательство в этом деле недопустимо. Даже не думайте без учета производительности труда выдать по Br1000. Они должны быть заработаны. Профессионализм управленцев в том и заключается, чтобы создать для этого условия, найти резервы, прежде всего в организации труда.

Александр Лукашенко:

Очень серьезная проблема занятости граждан, прежде всего неконкурентоспособных на рынке труда. Их тоже надо занять. Куда их девать? Их же 350 примерно тысяч человек. Для них предусмотрены бронирование рабочих мест в различных организациях, приоритетное направление на обучение. Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле. В то же время следует заботиться о материальной поддержке безработных. Важно, чтобы они были социально защищены, но прежде всего необходимо, чтобы человек сам стремился трудоустроиться. А наша задача — помочь ему в этом. Руководителям на местах дано поручение: до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается и кто хочет работать.

Александр Лукашенко:

У нас сейчас действительно очень много административных барьеров. Они тормозят развитие любой деловой инициативы, иногда просто «зарубают» все на корню. Надо серьезно посмотреть на работу контролирующих органов. Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно. Поэтому надо для бизнеса сделать столько, сколько надо. Чтобы он мог функционировать, чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и понимать, что никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из него взятки. Вот это надо сделать прежде всего. И в этом плане вы можете рассчитывать на мою поддержку.

Александр Лукашенко:

Если вести счет в твердой валюте, то сегодня строительство одного квадратного метра в среднем по стране обходится в 500 долларов. Чуть выше. Но это выше, чем средняя зарплата. Государство обязано реагировать. Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа – цена одного «квадрата» не должна быть выше среднемесячного заработка. За последние годы немало квартир и домов построено с господдержкой, в основном для многодетных семей, а также социально незащищенных категорий граждан. В нынешнем году такой подход должен сохраниться в большем объеме, но подавляющее большинство белорусов должно рассчитывать и на собственные силы. Для этого государство предоставляет немало вариантов. В настоящее время увеличивается спрос на арендное жилье, который превышает предложение, особенно в Минске и других крупных городах. Правительству, губернаторам поручаю увеличить объемы такого строительства как за счет государства и собственных средств организаций, так и с привлечением частного капитала. Неожиданно, но вполне резонно много Президент говорит о школе, вновь бросая упрек в сторону тех, кто пишет учебники и разрабатывает образовательные программы. Да и если глубже копать, а возможно это и следствие – школа, ВУЗ и производство – нередко это звенья разорванной цепи.