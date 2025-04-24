Всё началось со съёмок фильма «Белорусский вокзал». История создания песни «Нам нужна одна Победа»
Эта песня бесценна, как и пожелтевшие фотографии отцов и дедов военных лет. Ее история началась со съемок фильма «Белорусский вокзал». Несмотря на то, что картина посвящена Великой Отечественной, в ней нет ни одного фронтового кадра, а песня была написана лишь в начале 1970-х.
Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
Песня «Нам нужна одна победа», как и фильм «Белорусский вокзал», стали своеобразным памятником Великой Отечественной войне и даже, я думаю, монументом своеобразным. Это не просто песня и не просто фильм.
Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:
Герои фильма расстаются на Белорусском вокзале в 1945 году и вновь встречаются через четверть века на похоронах своего боевого товарища.
В финальной сцене они приезжают в гости к медсестре Рае, с которой служили вместе, и просят ее спеть любимую песню их 10-го десантного батальона.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Съемки эпизода проходили много раз. От Нины Ургант требовалось лишь одно – исполнить песню и не заплакать. Но каждый раз с площадки она убегала в слезах. Не сдерживали их даже мужчины. Однако режиссер был неумолим. Героиня плакать не должна. Плачут только мужчины. Это страшнее.
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