Всё началось со съёмок фильма «Белорусский вокзал». История создания песни «Нам нужна одна Победа»

Эта песня бесценна, как и пожелтевшие фотографии отцов и дедов военных лет. Ее история началась со съемок фильма «Белорусский вокзал». Несмотря на то, что картина посвящена Великой Отечественной, в ней нет ни одного фронтового кадра, а песня была написана лишь в начале 1970-х.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси: Песня «Нам нужна одна победа», как и фильм «Белорусский вокзал», стали своеобразным памятником Великой Отечественной войне и даже, я думаю, монументом своеобразным. Это не просто песня и не просто фильм.

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:

Герои фильма расстаются на Белорусском вокзале в 1945 году и вновь встречаются через четверть века на похоронах своего боевого товарища.

В финальной сцене они приезжают в гости к медсестре Рае, с которой служили вместе, и просят ее спеть любимую песню их 10-го десантного батальона.