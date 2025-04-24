В Минске проходит белорусско-российский патриотический форум «Нам жить и помнить»

Экскурс в прошлое и ответ тем, кто пытается переписать историю в оправдание военных преступников. В Минске проходит Белорусско-российский патриотический форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В медицинском университете собрались студенты, преподаватели из 20 вузов Союзного государства. О судьбах и смелости врачей в годы оккупации и их подвигах в военное время говорили во время пленарного заседания. Помогая другим, погибли или пропали без вести более 85 тысяч медицинских работников. Героические истории мотивируют и сегодня, а Великая Победа поистине объединяет.

Дарья Данилова, студентка Волгоградского государственного медицинского университета (Россия):

Рада очень оказаться здесь, потому что атмосфера невероятная. Очень рада познакомиться с таким большим количеством коллег из других городов, из других стран в том числе. И просто атмосфера вот этого единения, исторической памяти, и музыка, и декорации – все очень-очень и поражает, и приятно.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

В годы Великой Отечественной в 1941 году 500 студентов, которые учились в нашем университете, все ушли на фронт. Более 100 человек профессорско-преподавательского состава тоже ушли на фронт. Ну и, конечно же, память о них всегда в наших сердцах.