Александр Лукашенко: «Черного, Вовка немедленно отправить в отставку. Двигалеву, Засю – полное служебное несоответствие»

И по его итогам Александр Лукашенко поручил на этой же неделе предложить ему варианты замены руководства кабинета министров, а также министров промышленности и строительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого.

Внести предложения по министру промышленности, по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения?

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