Александр Лукашенко: «Черного, Вовка немедленно отправить в отставку. Двигалеву, Засю – полное служебное несоответствие»

Новости Беларуси. В Орше прошло совещание с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Орше прошло совещание с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И по его итогам Александр Лукашенко поручил на этой же неделе предложить ему варианты замены руководства кабинета министров, а также министров промышленности и строительства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого.
Внести предложения по министру промышленности, по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения?
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Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу – решить и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что Президент в стране есть и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем.
Строгий выговор Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигалеву, Засю – полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию – пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю.