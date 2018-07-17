«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?

Новости Беларуси. В Минске по воду ушла реконструированная улица Революционная. Временная река разлилась по пешеходной дороге, затопила магазины и летние террасы, а канализационные люки оказались переполненными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стенам вода поднимается вверх. Все вздыбилось.

С 10 часов утра нет ни холодной, ни горячей воды. У нас предприятие общественного питания, это очень затрудняет работу. Проблемы с коммуникациями там, вот и все. Они откачивают воду.

Воды в этот раз было больше, чем в прошлый. Пострадали все наши помещения хуже, чем в прошлые разы. До реконструкции такого не было.

Что стало причиной, покажет экспертиза. На предприятии «Мінская спадчына», которое занималось реконструкцией Революционной, то и дело сетуют на погоду – в то время когда пострадавшие подсчитывают ущерб и приходят в негодность дома, представляющие архитектурную ценность.

Александр Кохан, директор предприятия «Мінская спадчына»:

Мы пока рассматриваем вопрос, что не справился коллектор. Не хватило сечения коллектора для отвода такого количества воды.

Ливневки на прочность сегодня здесь проверяли с помощью робота. Неполадки под землей искала специальная видеокамера.

Михаил Жданович, руководитель строительства объекта Минскпромстроя:

Предусмотрена техника, телевидеоинспекция для обследования выполненных инженерных сетей. На данный момент мы проверяем ливневую канализацию, выполненную нами. Это ливневой коллектор 600-го диаметра.

Стало известно, что здесь планируют установить дополнительные приемники для стока воды. К этим работам приступят в ближайшее время.