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«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?

17 июля 2018 19:39
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Новости Беларуси. В Минске по воду ушла реконструированная улица Революционная. Временная река разлилась по пешеходной дороге, затопила магазины и летние террасы,  а канализационные люки оказались переполненными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-1

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-3

По стенам вода поднимается вверх. Все вздыбилось.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-6

С 10 часов утра нет ни холодной, ни горячей воды. У нас предприятие общественного питания, это очень затрудняет работу. Проблемы с коммуникациями там, вот и все. Они откачивают воду.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-9

Воды в этот раз было больше, чем в прошлый. Пострадали все наши помещения хуже, чем в прошлые разы. До реконструкции такого не было.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-12

Что стало причиной, покажет экспертиза. На предприятии «Мінская спадчына», которое занималось реконструкцией Революционной, то и дело сетуют на погоду – в то время когда пострадавшие подсчитывают ущерб и приходят в негодность дома, представляющие архитектурную ценность.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-15

Александр Кохан, директор предприятия «Мінская спадчына»:
Мы пока рассматриваем вопрос, что не справился коллектор. Не хватило сечения коллектора для отвода такого количества воды.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-18

Ливневки на прочность сегодня здесь проверяли с помощью робота. Неполадки под землей искала специальная видеокамера.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-21

Михаил Жданович, руководитель строительства объекта Минскпромстроя:
Предусмотрена техника, телевидеоинспекция для обследования выполненных инженерных сетей. На данный момент мы проверяем ливневую канализацию, выполненную нами. Это ливневой коллектор 600-го диаметра.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-24

Стало известно, что здесь планируют установить дополнительные приемники для стока воды. К этим работам приступят в ближайшее время.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?-27

Алексей Фильченков, главный инженер Горремливнестока:
Раньше было больше зеленых зон. Теперь это все укатывается в плитку, все асфальтируется. Соответственно, увеличиваются площади водосбора.

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# Погода в Беларуси # общество # Александр Кохан # Михаил Жданович # Алексей Фильченков # Фотофакт

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