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Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 17.30. Кто приглашён на церемонию?

14 июня 2018 10:56
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Новости России. Церемония открытия ЧМ-2018 начнется 14 июня в 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают грандиозное шоу.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 17.30. Кто приглашён на церемонию?-1

В числе приглашенных гостей – политики, известные вип-персоны. Ожидают в Москве и более 20 глав государств. Напомним, мундиаль пройдет в 11 городах – от Екатеринбурга до Калининграда – и завершится 15 июля в Москве.

Президент Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 17.30. Кто приглашён на церемонию?-4

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 17.30. Кто приглашён на церемонию?-6

Сегодня он посетит церемонию открытия и стартовый матч (подробности здесь).

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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