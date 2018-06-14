Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в 17.30. Кто приглашён на церемонию?

Новости России. Церемония открытия ЧМ-2018 начнется 14 июня в 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают грандиозное шоу.

В числе приглашенных гостей – политики, известные вип-персоны. Ожидают в Москве и более 20 глав государств. Напомним, мундиаль пройдет в 11 городах – от Екатеринбурга до Калининграда – и завершится 15 июля в Москве.

Президент Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.