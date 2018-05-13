Цены на бензин: повышать или нет. Большое интервью председателя концерна «Белнефтехим»
Новости Беларуси. О модернизации, перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС и, конечно, ценах на бензин – в интервью программы «Неделя» с Игорем Ляшенко.
Юлия Огнева, СТВ:
Давайте перейдем к нефтеперерабатывающим заводам. Там очень большая модернизация сейчас идет, не единожды Владимир Ильич Семашко об этом говорил. Скажите, на каком этапе сейчас эти проекты находятся и когда они уже будут завершены? Что мы получим после модернизации?
Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Объекты находятся в активной фазе инвестирования. Сейчас активная фаза строительно-монтажных работ, и срок у нас определен строительной готовности и сдачи по объектам – это ноябрь 2019 года.
Что мы получим? Зачастую звучат вопросы качества бензина. Нет, качество бензина – оно определено, стандарт бензина европейский уже, Евро-5. Мы получим техническую составляющую: наши предприятия увеличат глубину переработки нефти, получат увеличение выхода светлых нефтепродуктов (это для нас с вами бензины, дизельное топливо).
Юлия Огнева:
То есть предприятие станет работать эффективнее?
Игорь Ляшенко:
Совершенно верно. Об этом идет речь.
Юлия Огнева:
А как повлияет это на стоимость?
Игорь Ляшенко:
Мы с вами соседствуем с большой Российской Федерацией. Стоимость топлива у них и у нас не может серьезно отличаться. Поэтому сказать, что наша модернизация повлияет на стоимость топлива, – прямого счета такой зависимости нет. Это больше относится к блоку эффективности работы наших предприятий, которая в результате ввода этих проектов модернизационных должна повыситься.