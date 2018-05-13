Цены на бензин: повышать или нет. Большое интервью председателя концерна «Белнефтехим»

Новости Беларуси. О модернизации, перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС и, конечно, ценах на бензин – в интервью программы «Неделя» с Игорем Ляшенко.

Юлия Огнева, СТВ:

Давайте перейдем к нефтеперерабатывающим заводам. Там очень большая модернизация сейчас идет, не единожды Владимир Ильич Семашко об этом говорил. Скажите, на каком этапе сейчас эти проекты находятся и когда они уже будут завершены? Что мы получим после модернизации?