Россия – Саудовская Аравия: что нужно знать перед матчем открытия ЧМ-2018 по футболу

Новости мира. Главный футбольный турнир четырехлетия – Чемпионат мира – стартует уже 14 июня. Первая игра: сборная России – сборная Саудовской Аравии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»

Еще несколько месяцев назад Кубок мира гостил в Минске. Уже тогда белорусские зрители могли почувствовать величие главного трофея в современном футболе. По правилам, прикасаться к Кубку может только чемпион мира, а также глава государства, где находится трофей. Поэтому выиграть кубок мира – вершина карьеры любого футболиста. «Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Сергей Боровский, участник Чемпионата мира 1982 года:

Чемпионат мира для любого футболиста – это очень событие громаднейшее. Запоминаешь каждый день, каждую минуту. Если сейчас хронологию пребывание на Чемпионате мира рассказывать, то я могу каждый день описать: что было и как.

В матче открытия традиционно сыграет страна-хозяйка турнира. Россиянам в первой игре будет противостоять сборная Саудовской Аравии. Обе команды подходят к этому матчу не в лучшей форме. В последних 9 играх у саудитов – 4 победы. Россияне не побеждают 7 игр кряду. Тем не менее, в главного тренера сборной России верят. Незадолго до старта чемпионата мира известный телеведущий Иван Ургант запустил акцию «Усы надежды». В поддержку главного тренера сборной Станислава Черчесова. Назван вероятный победитель чемпионата мира по футболу

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу:

Есть у меня такое чувство, что полстраны во время свистка узнает, что у нас чемпионат мира начнется, и тогда пойдет все так, как надо. Мы, как говорится, долго заряжаем, но потом даем газу. Наша задача – этот народ воодушевить нашей игрой, и все остальное встанет на свои места. Словами никто ничего в этой жизни не сделал, поэтому надо делами доказывать свою состоятельность.

Александр Самедов, полузащитник сборной России по футболу:

Мы внутри команды в первую очередь хотим, чтобы народ гордился своей командой. Мы очень хотим этого добиться.

Хотя большинство футбольных экспертов не верят в успех хозяев турнира. Показательной для россиян станет как раз-таки игра с Саудовской Аравией. В случае поражения или даже ничьей, шансы россиян на выход в плей–офф существенно снизятся.

Станислав Черчесов:

Настроение в команде рабочее, нормальное, мы определенную работу провели в Австрии, выходим на определенный уровень, который мы для себя планируем. Это уже видно, последняя игра с Турцией – уже проблески игры, которую мы хотим, были. Последние тренировки показали, что в этом плане мы еще на порядок стали свежее.