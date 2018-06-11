Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»
Новости России. Стали известны детали церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня в Лужниках за полчаса до первого матча мундиаля (Россия – Саудовская Аравия).
Как сообщает пресс-служба ФИФА, на мероприятии выступят певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. Одним из участников шоу станет двукратный чемпион мира, бразильский футболист Роналдо.
Нынешняя церемония будет проходить в несколько ином формате по сравнению с предыдущими открытиями. Акцент в шоу будет сделан на музыкальных номерах, а время начала будет приближено к стартовому матчу.
Однако одна вещь останется прежней: основная тема празднования будет связана не только с футболом, но и с традициями принимающей страны. На стадионе споет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина – уроженка Казани.
«Я никогда не думала, что буду частью этого огромного празднования, чемпионата мира, который происходит в моей стране».
В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018
Фото: instagram.com/aidagarifullina
По словам бразильского футболиста Роналдо, первый матч всегда очень важен – это именно тот момент, который задает старт турнира и который болельщики ждут четыре года. «Никто не знает, что произойдет в течение четырех недель турнира, но все уверены, что это будет незабываемо».
Прошлый мундиаль проходил на родине легендарного футболиста и спортсмен отметил, что помнит чувства, которые испытывал и рад поделиться этим волнением с Россией.
Фото: instagram.com/ronaldo
Популярный певец Робби Уильямс уверен, что шоу будет незабываемым.
Робби Уильямс:
Я так счастлив и рад, что возвращаюсь в Россию для такого уникального выступления. Я сделал многое в течение своей карьеры, но открывать чемпионат мира по футболу для 80 000 футбольных болельщиков на стадионе и миллионов зрителей на планете – мечта детства.
Фото: instagram.com/robbiewilliams