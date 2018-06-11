Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»

Новости России. Стали известны детали церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня в Лужниках за полчаса до первого матча мундиаля (Россия – Саудовская Аравия).

Как сообщает пресс-служба ФИФА, на мероприятии выступят певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. Одним из участников шоу станет двукратный чемпион мира, бразильский футболист Роналдо.

Нынешняя церемония будет проходить в несколько ином формате по сравнению с предыдущими открытиями. Акцент в шоу будет сделан на музыкальных номерах, а время начала будет приближено к стартовому матчу.

Однако одна вещь останется прежней: основная тема празднования будет связана не только с футболом, но и с традициями принимающей страны. На стадионе споет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина – уроженка Казани.

«Я никогда не думала, что буду частью этого огромного празднования, чемпионата мира, который происходит в моей стране».

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