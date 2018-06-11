Прямой эфир

Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»

11 июня 2018 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Стали известны детали церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония состоится 14 июня в Лужниках за полчаса до первого матча мундиаля (Россия – Саудовская Аравия).

Как сообщает пресс-служба ФИФА, на мероприятии выступят певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. Одним из участников шоу станет двукратный чемпион мира, бразильский футболист Роналдо.

Нынешняя церемония будет проходить в несколько ином формате по сравнению с предыдущими открытиями. Акцент в шоу будет сделан на музыкальных номерах, а время начала будет приближено к стартовому матчу.

Однако одна вещь останется прежней: основная тема празднования будет связана не только с футболом, но и с традициями принимающей страны. На стадионе споет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина – уроженка Казани.

«Я никогда не думала, что буду частью этого огромного празднования, чемпионата мира, который происходит в моей стране».

В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»-1

Фото: instagram.com/aidagarifullina

По словам бразильского футболиста Роналдо, первый матч всегда очень важен – это именно тот момент, который задает старт турнира и который болельщики ждут четыре года. «Никто не знает, что произойдет в течение четырех недель турнира, но все уверены, что это будет незабываемо».

Прошлый мундиаль проходил на родине легендарного футболиста и спортсмен отметил, что помнит чувства, которые испытывал и рад поделиться этим волнением с Россией.

Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»-4

Фото: instagram.com/ronaldo

Популярный певец Робби Уильямс уверен, что шоу будет незабываемым.

Робби Уильямс:
Я так счастлив и рад, что возвращаюсь в Россию для такого уникального выступления. Я сделал многое в течение своей карьеры, но открывать чемпионат мира по футболу для 80 000 футбольных болельщиков на стадионе и миллионов зрителей на планете – мечта детства.

Открытие ЧМ-2018 по футболу. Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина в «Лужниках»-7

Фото: instagram.com/robbiewilliams

Завершится чемпионат мира 15 июля.

Читайте по теме:

Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию

Футбольное созвездие. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018

«Беларусь – супер!» Мы поговорили с немцем, который едет на ЧМ на «пивной бочке»

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Робби Уильямс # Аида Гарифуллина # Роналдо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
08 июня 2018 15:59

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж
08 июня 2018 15:39

Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской
08 июня 2018 11:16

«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской