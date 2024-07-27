Открытие парижской Олимпиады назвали крахом цивилизации

Не иначе как масштабным провалом называют открытие Олимпиады в Париже. Организаторы постарались сделать все, чтобы отличиться и сделать ее незабываемой. И по оставленным негативным эмоциям у них это получилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые церемония прошла не на стадионе, а в центре города, а сами спортивные делегации прошли не по традиционным беговым дорожкам, а проплыли по Сене. Правда, при этом очень обидели сборную Южной Кореи. Представляя ее, организаторы показали свою, мягко говоря, некомпетентность, назвав представителями КНДР. За этот ляп даже пришлось извиняться главе Международного олимпийского комитета.

Впрочем, размах церемонии смогли оценить далеко не все из 300 тысяч зрителей. За громадные деньги, которые они потратили за билет на трибуну, а он стоил от 500 до 3 тысяч евро, их ждало полное разочарование. Зрительские места оказались расположены так, что с них практически ничего не было видно. Кроме того, пошел проливной дождь. Но и даже те, кто хорошо рассмотрел это шоу, остались от него не в восторге.