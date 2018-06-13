Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»

По информации издания Canalc.be, победительницей конкурса красавиц стала представительница Бельгии Зоэ Брюне. Ей 18 лет.

Новости Бельгии. В Германии прошел конкурс красоты между девушек из стран-участниц чемпионата мира по футболу – «Мисс Мундиаль-2018».

Девушка отметила, что очень горда тем, что стала обладательницей такого титула и пожелала национальной сборной ее страны победителями мундиаля в России.

В своих соцсетях красавица поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Поедет ли девушка на ЧМ в Россию – она не сообщала.