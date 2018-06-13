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Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»

13 июня 2018 09:35
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Новости Бельгии. В Германии прошел конкурс красоты между девушек из стран-участниц чемпионата мира по футболу – «Мисс Мундиаль-2018».

По информации издания Canalc.be, победительницей конкурса красавиц стала представительница Бельгии Зоэ Брюне. Ей 18 лет.

Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»-1

Фото: instagram.com/mrs.crollette

Девушка отметила, что очень горда тем, что стала обладательницей такого титула и пожелала национальной сборной ее страны победителями мундиаля в России.

В своих соцсетях красавица поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Поедет ли девушка на ЧМ в Россию – она не сообщала.

Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»-4

Фото: instagram.com/mrs.crollette

Вторую строчку заняла участница из Германии, а третью – Дании.

В конкурсе «Мисс Мундиаль» принимали участие 32 девушки – из каждой страны, сборная которой сыграет на турнире.

Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»-7

Фото: instagram.com/mrs.crollette

Правила соревнования красавиц гласят, что возраст девушек должен составлять от 18 до 33 лет. Красавицы должны отлично разбираться в футболе и любить его.

Самая красивая болельщица. 18-летняя бельгийка стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль-2018»-10

Фото: instagram.com/mrs.crollette

14 июня в России стартует ЧМ по футболу. На торжественном открытии выступят Робби Уильямс, Аида Гарифуллина и Роналдо.

Футбольное созвездие. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018 (читать далее).

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Зоэ Брюне # Фестивали и карнавалы # Фотофакт

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