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Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах

14 июня 2018 12:23
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14 июня стартует долгожданное событие – чемпионат мира по футболу. Россия впервые принимает турнир: целый месяц к стадионам страны будет приковано внимание фанатов со всего мира. Мы сделали небольшой экскурс в историю и посмотрели, как выступали страны-хозяйки на домашних чемпионатах мира.

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Именно столько хозяев чемпионата мира не смогли стать победителями домашнего турнира.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года – за это время хозяева турнира смогли стать обладателями заветного кубка только шесть раз.

Победителями на родине смогли стать команды Уругвая (1930), Италии (1934), Англии (1966), Германии (1974), Аргентины (1978) и Франции (1998).

Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах-1

Сборная Уругвая. Фото: fifa.com

Бразилия: два чемпионата – две неудачи

Сборная Бразилии является самой титулованной сборной чемпионатов мира по футболу. Представители этой страны становились победителями турниров пять раз. Последний – в 2002 году.

Страна принимала два ЧМ – в 1950 и в 2014 годах.

В 1950 году сборная вышла в финал, но уступила команде Уругвая, которая завоевала второй титул в истории. В 2014 году бразильцы вышли в полуфинал, где проиграли со счетом 7:1. Этот матч назвали самым результативным полуфиналом чемпионатов мира по количеству забитых мячей. Впоследствии Германия стала чемпионом мира, а Бразилия заняла четвертое место.

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Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах-4

Не вышли из группы

Единственная страна-хозяйка, которая не вышла из группы на домашнем чемпионате мира. Он проходил в ЮАР в 2010 году. Национальная сборная страны заняла третье место в группе.

Чемпионом тогда  стала сборная Испании.

Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах-7

Фото: Getty Images

А что в этом году?

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. 32 страны будут сражаться за звание победителей мундиаля. Сборная России участница четырех чемпионатов мира. Действующий капитан команды – вратарь Игорь Акинфеев. Тренер сборной с 2016 года – Станислав Черчесов.

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Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах-10

Фото: instagram.com/teamrussia

Сборная России участвует в ЧМ на правах страны-хозяйки турнира. В группе вместе с ней – Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

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Подготовлено по материалам сайта fifa.com.

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