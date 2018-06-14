Страны-хозяйки ЧМ по футболу. Их судьба на турнирах

14 июня стартует долгожданное событие – чемпионат мира по футболу. Россия впервые принимает турнир: целый месяц к стадионам страны будет приковано внимание фанатов со всего мира. Мы сделали небольшой экскурс в историю и посмотрели, как выступали страны-хозяйки на домашних чемпионатах мира.

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Именно столько хозяев чемпионата мира не смогли стать победителями домашнего турнира.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года – за это время хозяева турнира смогли стать обладателями заветного кубка только шесть раз.

Победителями на родине смогли стать команды Уругвая (1930), Италии (1934), Англии (1966), Германии (1974), Аргентины (1978) и Франции (1998).