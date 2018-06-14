Александр Лукашенко прибыл в Москву на церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу

Новости России. Президент Александр Лукашенко прибыл в Москву, где сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» по приглашению Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия Чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в четыре года мировое первенство становится настоящим праздником для болельщиков, которые съезжаются на матчи из всех уголков земли. Более 500 футбольных фанатов за последние сутки пересекли границу Беларуси. Большинство из Аргентины, Перу и Мексики, а также жители экзотических стран – Гондураса, Никарагуа и даже Коморских островов, сообщили в госпогранкомитете.

Напомним, Беларусь и Россия подписали соглашение, по которому иностранным болельщикам на время турнира виза для въезда на нашу территорию не нужна. К тому же, время всех процедур на границе сокращено до 15 минут. Ожидается, что наплыв болельщиков в ближайшие дни будет только увеличиваться. Кстати, в их распоряжении не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска.