В 2017 отмечен самый низкий годовой показатель инфляции за всю суверенную историю Беларуси

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси упала до рекордного уровня, констатируют в Национальном статистическом комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый низкий годовой показатель за всю суверенную историю Беларуси. Уровень инфляции в 2017 оказался ниже прогноза почти в 2 раза: в правительстве еще год назад рассчитывали на цифру в 9%.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Замедление роста цен для потребителя очевидно. Что касается бизнеса, это упрощает планирование деятельности, упрощает бизнес-планирование. И делает страну более привлекательной в глазах потенциальных инвесторов.

Когда мы говорим об индексе потребительских цен, в него, в частности, включается изменение цен на продукты питания, изменение цен на промышленную продукцию и цен на услуги. Меньше всего изменились цены на промышленную продукцию.