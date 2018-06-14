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Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?

14 июня 2018 07:26
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Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:
Оказывается настоящая уличная еда это не только хот-доги, сегодня мы узнаем, чем можно полакомиться на улицах столицы!  

Изначально стрит-фуд был едой бедняков. Древние римляне, не имевшие в своих домах печей, могли позволить себе лишь пшеничную кашу с уличных лотков. Современный стрит-фуд – не просто система быстрого общественного питания, а культурное явление, причем в каждой стране есть свои особенности.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -1

Настоящим хитом в Бразилии считается тапиока — тонкие блины из растения маниока.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -4

Популярный японский стрит-фуд – данго – сладкая рисовая лепешка с начинкой из бобовой пасты адзуки.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -7

Бангкок считается лучшим местом для уличной еды, а одно из самых популярных блюд Таиланда – пад-тай – обжаренная рисовая лапша.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -10

Для Беларуси стрит-фуд – новое явление, пришедшее из Европы. На самой тусовочной улице Минска Зыбицкой можно отыскать парочку удивительных закусок!

Вероника Макаревич:
Красный, или, как называют его, «злой», бургер – одно из самых популярных уличных блюд в столице! Он отличается своим необычным цветом булки и подойдет всем любителям острого!

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -13

Внутри хрустящей красной булочки скрывается сочная говяжья котлета, пропитанная острым соусом! Также на наших улицах можно купить шаурму в различных вариациях.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -16

Чрезмерное употребление уличной еды способствует набору веса, но чем же заменить полюбившийся хот-дог? Вареная кукуруза, которая считается традиционным стрит-фудом, по калорийности не уступает булочкам, а чувство насыщения сохранится подольше. Несмотря на это некоторые минчане все равно с опаской относятся к уличной пище.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -19

Быть фанатом быстрого перекуса на улице или любителем домашней кухни – выбор каждого.

Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду? -22

Как белорусы относятся к уличной еде? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Еда # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт # Еда

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