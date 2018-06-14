Стрит-фуд – это не только хот-доги! Где в Минске можно попробовать необычную уличную еду?

Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:

Оказывается настоящая уличная еда – это не только хот-доги, сегодня мы узнаем, чем можно полакомиться на улицах столицы!

Изначально стрит-фуд был едой бедняков. Древние римляне, не имевшие в своих домах печей, могли позволить себе лишь пшеничную кашу с уличных лотков. Современный стрит-фуд – не просто система быстрого общественного питания, а культурное явление, причем в каждой стране есть свои особенности.