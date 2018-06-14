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В Краматорск и Северодонецк доставлена гуманитарная помощь из Беларуси

14 июня 2018 13:51
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Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Краматорск и Северодонецк. В эти города колонна утром 14 июня выдвинулась из Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Краматорск и Северодонецк доставлена гуманитарная помощь из Беларуси-1

Как отметили представители принимающей стороны: это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала область.

Сюда привезли предметы первой необходимости, мебель для школьников, учебники и холодильники, которые предназначены для учреждений здравоохранения и образования.

В Краматорск и Северодонецк доставлена гуманитарная помощь из Беларуси-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Республика Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время. Поэтому разрешите мне выполнить эту приятную миссию и вручить главе администрации.

В Краматорск и Северодонецк доставлена гуманитарная помощь из Беларуси-7

Напомним, часть гуманитарной помощи доставлена в Киевский район, где её, как и в 2017 году, передали украинской миссии Красного креста.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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