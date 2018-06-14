В Краматорск и Северодонецк доставлена гуманитарная помощь из Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Краматорск и Северодонецк. В эти города колонна утром 14 июня выдвинулась из Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Краматорск и Северодонецк. В эти города колонна утром 14 июня выдвинулась из Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметили представители принимающей стороны: это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала область.
Сюда привезли предметы первой необходимости, мебель для школьников, учебники и холодильники, которые предназначены для учреждений здравоохранения и образования.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Республика Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время. Поэтому разрешите мне выполнить эту приятную миссию и вручить главе администрации.
Напомним, часть гуманитарной помощи доставлена в Киевский район, где её, как и в 2017 году, передали украинской миссии Красного креста.