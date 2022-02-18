Прямой эфир

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?

18 февраля 2022 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чуть больше недели остается до главного политического события 2022 года – референдума. По всей стране проходят диалоговые площадки, на которых главной повесткой дня становятся грядущие изменения Конституции Республики Беларусь. 19 февраля во Дворце спорта пройдет большая встреча, на которой в очередной раз затронут конституционный вопрос. Встреча «Прямой контакт» в рамках республиканской акции «В режиме правды» поставит точку в широкой кампании по разъяснению обновленного Основного закона страны.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», и Артем Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета.

«Кампания по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию – это самая масштабная акция за всю историю суверенной Беларуси»

Александр Меженный, ведущий:
Что это за встреча?

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-1

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
На самом деле кампания по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию – это самая масштабная акция за всю историю суверенной Беларуси. Конечно, тот контакт, который установился между нашими спикерами и гражданами, аудиторией в ходе этого обсуждения, требует некого осмысления. Я бы даже сказал, мы не точку ставим, потому что эти обсуждения будут продолжаться до самого референдума, необходимо было подвести какие-то итоги. Запрос на проведение такой акции шел и идет от самих людей. Мы решили продемонстрировать это в таком синтетическом виде, то есть соединить выступления спикеров, журналистов, политологов, которые проявили себя в этот период, и концертные программы. Это можно называть митингом, новым форматом публичной лекции с мотивирующей музыкальной программой. Но самое главное для нас – это донесение смысла, сути того, что происходит, в интересной, увлекательной, динамичной, современной форме.

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-4

Александра Каштанова, ведущая:
А кто в числе приглашенных?

Вадим Гигин:
Вход свободный, но у нас есть пригласительные. Мы ориентируемся на тех людей, которые проявили себя не только в эти месяцы, когда Конституция вынесена на обсуждение, в эти недели, но и те, кто вообще проявил себя в борьбе за нашу Беларусь, начиная с 2020 года. Это яркие, узнаваемые люди, это те, кто выходил на митинги в поддержку независимости и суверенитета, стабильности, мира в нашей стране в 2020 году. Те, кто сейчас приходит на встречи по разъяснению Конституции, спикеры которые участвуют в этом процессе. Там самая различная будет публика.

Кто будет на сцене? Это наши исполнители и спикеры, те, кто будут выходить и делиться своей точкой зрения, различные СМИ наши задействованы. Там будут все, кого любят наши зрители, в том числе представители наших медиа: это и Григорий Азаренок, и Евгений Пустовой, Марат Марков, Иван Эйсмонт. Но я пока ставлю многоточие. Приходите, увидите, действительно будет очень интересно.

Александр Меженный:
Артем Николаевич, вы как организатор этого действа, мероприятия какие сверхзадачи ставили перед собой? Удалось ли этого достичь?

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-7

Артем Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Основная задача (мы этим мероприятием подводим определенный итог) – подарить хорошее настроение, что-то новое, какую-то изюминку в наши устоявшиеся подходы по организации мероприятий, будь то агитационного плана или развлекательного. Очень надеемся, что зритель эту изюминку и новшество увидит.

Мы сейчас проводим активно мероприятия на производствах, в наших крупных предприятиях, заводах, так называемые цеховые концерты. Отмечают наши уважаемые, заслуженные артисты, что настолько близко с людьми они не были никогда, и больше заряжаются атмосферой, положительными эмоциями, чем зритель. Но зритель, естественно, получает возможность не только увидеть артиста рядом, в их перерыв эти концерты проходят, но и возможность сфотографироваться, взять автограф, просто пообщаться. Естественно, нужен был какой-то итог этих концертов. Их много, больше 30 проводили на территории города. И родилась эта форма совместно с нашим обществом «Знание», чтобы совместить то, что хотят сказать люди с экрана, которых мы слушаем, которые доносят определенную точку зрения так или иначе, востребованную, отвечающую современным подходам, но и чтобы на самом деле это было зрелищно, заряжающе, с хорошей энергетической подпиткой. Вот и пришли к мысли совместить это мероприятие.

Будут ли дебаты в преддверии референдума?

Александр Меженный:
По факту получается, что это большой развернутый диалоговый момент.

Вадим Гигин:
Диалоговый форум, давайте назовем это так.

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-10

Александр Меженный:
Дебаты планируете?

Вадим Гигин:
Если будут вопросы из зала, а у нас планируется активность самой аудитории. Безусловно, на них будут отвечать. Но я бы еще здесь поддержал Артема Николаевича. На самом деле цеховые концерты – это тоже форма донесения информации о том, что у нас пройдет референдум. Но не так просто в лоб с серьезным лицом: приходите обязательно. Мы должны понимать, что есть разные моменты и способы, разные инструменты общения с людьми. И мы в ходе реализации программы «В режиме правды», в ходе программы городских концертов потрясающих... На самом деле нужно видеть людей, с какой радостью они слышат наших артистов, это актуализирует информацию, внимание к тому, что у нас пройдет голосование. В наших соцсетях эти концерты собирают десятки тысяч просмотров, и это очень важно. Совместить донесение вполне серьезной и ответственной информации с такой увлекательной динамичной формой современной мы попытаемся как раз таки 19 февраля.

Всем ли белорусам нужно голосовать на референдуме?

Александр Меженный:
Артем Николаевич, еще хотелось бы, чтобы вы обратили внимание и ответили тем людям, которые считают, что на референдум идти необязательно – «от меня все равно ничего не зависит, чего я туда пойду?»

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-13

Артем Цуран:
Я этот вопрос считаю для себя философским, потому что если человек говорит: «Я хочу жить в этом государстве», то он подразумевает, что он будет здесь создавать семью, работать, платить налоги и так далее. И когда этот условный человек говорит: «Я работаю в теневом бизнесе, я не плачу налоги, не пользуюсь социальными благами государства, мне от государства ничего не надо, живу я как живу, ваши все инициативы, в том числе электоральные кампании – мне это неинтересно». На самом деле человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества, то же самое и участие в каких-то государственных делах. Это прямое участие гражданина в непосредственном развитии и жизни страны. И сказать, что «нет, я в ней не живу», равносильно тому, что «я не буду участвовать в подобных мероприятиях, таких, как референдум».

Александра Каштанова:
Судя по всему, гостей ожидается много, целый Дворец спорта, сейчас ведутся последние приготовления. Поэтому проанонсируйте, во сколько завтра, 19 февраля, открывается это мероприятие?

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?-16

Вадим Гигин:
Уважаемые телезрители, мы ждем вас 19 февраля в Минске во Дворце спорта, проспект Победителей, 4. 17:00 – начало нашей акции «В режиме правды» [встреча называется «Прямой контакт» – прим. ред.]. Но приходите пораньше, у нас будут активности и до старта этой большой программы. Уверяю вас, будет очень интересно.

Читайте также:  

Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилеве ряд комиссий  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон  

# Референдум # общество # Вадим Гигин # Александр Меженный # Александра Каштанова # Артем Цуран # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Марат Марков # Иван Эйсмонт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого
18 февраля 2022 07:49

Президент поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
18 февраля 2022 07:20

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации
18 февраля 2022 06:48

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации