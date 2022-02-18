«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?

Чуть больше недели остается до главного политического события 2022 года – референдума. По всей стране проходят диалоговые площадки, на которых главной повесткой дня становятся грядущие изменения Конституции Республики Беларусь. 19 февраля во Дворце спорта пройдет большая встреча, на которой в очередной раз затронут конституционный вопрос. Встреча «Прямой контакт» в рамках республиканской акции «В режиме правды» поставит точку в широкой кампании по разъяснению обновленного Основного закона страны. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», и Артем Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета. «Кампания по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию – это самая масштабная акция за всю историю суверенной Беларуси» Александр Меженный, ведущий:

Что это за встреча?

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

На самом деле кампания по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию – это самая масштабная акция за всю историю суверенной Беларуси. Конечно, тот контакт, который установился между нашими спикерами и гражданами, аудиторией в ходе этого обсуждения, требует некого осмысления. Я бы даже сказал, мы не точку ставим, потому что эти обсуждения будут продолжаться до самого референдума, необходимо было подвести какие-то итоги. Запрос на проведение такой акции шел и идет от самих людей. Мы решили продемонстрировать это в таком синтетическом виде, то есть соединить выступления спикеров, журналистов, политологов, которые проявили себя в этот период, и концертные программы. Это можно называть митингом, новым форматом публичной лекции с мотивирующей музыкальной программой. Но самое главное для нас – это донесение смысла, сути того, что происходит, в интересной, увлекательной, динамичной, современной форме.

Александра Каштанова, ведущая:

А кто в числе приглашенных? Вадим Гигин:

Вход свободный, но у нас есть пригласительные. Мы ориентируемся на тех людей, которые проявили себя не только в эти месяцы, когда Конституция вынесена на обсуждение, в эти недели, но и те, кто вообще проявил себя в борьбе за нашу Беларусь, начиная с 2020 года. Это яркие, узнаваемые люди, это те, кто выходил на митинги в поддержку независимости и суверенитета, стабильности, мира в нашей стране в 2020 году. Те, кто сейчас приходит на встречи по разъяснению Конституции, спикеры которые участвуют в этом процессе. Там самая различная будет публика. Кто будет на сцене? Это наши исполнители и спикеры, те, кто будут выходить и делиться своей точкой зрения, различные СМИ наши задействованы. Там будут все, кого любят наши зрители, в том числе представители наших медиа: это и Григорий Азаренок, и Евгений Пустовой, Марат Марков, Иван Эйсмонт. Но я пока ставлю многоточие. Приходите, увидите, действительно будет очень интересно. Александр Меженный:

Артем Николаевич, вы как организатор этого действа, мероприятия какие сверхзадачи ставили перед собой? Удалось ли этого достичь?

Артем Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Основная задача (мы этим мероприятием подводим определенный итог) – подарить хорошее настроение, что-то новое, какую-то изюминку в наши устоявшиеся подходы по организации мероприятий, будь то агитационного плана или развлекательного. Очень надеемся, что зритель эту изюминку и новшество увидит. Мы сейчас проводим активно мероприятия на производствах, в наших крупных предприятиях, заводах, так называемые цеховые концерты. Отмечают наши уважаемые, заслуженные артисты, что настолько близко с людьми они не были никогда, и больше заряжаются атмосферой, положительными эмоциями, чем зритель. Но зритель, естественно, получает возможность не только увидеть артиста рядом, в их перерыв эти концерты проходят, но и возможность сфотографироваться, взять автограф, просто пообщаться. Естественно, нужен был какой-то итог этих концертов. Их много, больше 30 проводили на территории города. И родилась эта форма совместно с нашим обществом «Знание», чтобы совместить то, что хотят сказать люди с экрана, которых мы слушаем, которые доносят определенную точку зрения так или иначе, востребованную, отвечающую современным подходам, но и чтобы на самом деле это было зрелищно, заряжающе, с хорошей энергетической подпиткой. Вот и пришли к мысли совместить это мероприятие. Будут ли дебаты в преддверии референдума? Александр Меженный:

По факту получается, что это большой развернутый диалоговый момент. Вадим Гигин:

Диалоговый форум, давайте назовем это так.

Александр Меженный:

Дебаты планируете? Вадим Гигин:

Если будут вопросы из зала, а у нас планируется активность самой аудитории. Безусловно, на них будут отвечать. Но я бы еще здесь поддержал Артема Николаевича. На самом деле цеховые концерты – это тоже форма донесения информации о том, что у нас пройдет референдум. Но не так просто в лоб с серьезным лицом: приходите обязательно. Мы должны понимать, что есть разные моменты и способы, разные инструменты общения с людьми. И мы в ходе реализации программы «В режиме правды», в ходе программы городских концертов потрясающих... На самом деле нужно видеть людей, с какой радостью они слышат наших артистов, это актуализирует информацию, внимание к тому, что у нас пройдет голосование. В наших соцсетях эти концерты собирают десятки тысяч просмотров, и это очень важно. Совместить донесение вполне серьезной и ответственной информации с такой увлекательной динамичной формой современной мы попытаемся как раз таки 19 февраля. Всем ли белорусам нужно голосовать на референдуме? Александр Меженный:

Артем Николаевич, еще хотелось бы, чтобы вы обратили внимание и ответили тем людям, которые считают, что на референдум идти необязательно – «от меня все равно ничего не зависит, чего я туда пойду?»