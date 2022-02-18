Президент поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого

Новости Беларуси. Его имя неразрывно связано с главными трагедиями XX века. В стране вспоминают народного художника, героя Беларуси Михаила Савицкого. Сегодня, 18 февраля, ему исполнилось бы 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Творчество художника стало новым словом в искусстве и получило всемирное признание. Его работы обогатили современную культуру и навсегда вошли в историю независимой Беларуси. Сегодня мы, граждане суверенного государства, чтим и сберегаем то, во имя чего творил наш известный земляк. Уверен, что юбилейные торжества в Год исторической памяти пройдут под знаком сохранения героического наследия, помогут открыть новые страницы жизни и творчества народного художника-патриота и отдать дань уважения и благодарности Герою Беларуси.

Читайте также:

Персональная выставка народного художника Михаила Савицкого открылась в Минске

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера

Что подготовили в Минске к 100-летию художника Савицкого?