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Президент поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого

18 февраля 2022 07:49
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Новости Беларуси. Его имя неразрывно связано с главными трагедиями XX века. В стране вспоминают народного художника, героя Беларуси Михаила Савицкого. Сегодня, 18 февраля, ему исполнилось бы 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление участникам торжественных мероприятий, подготовленных к юбилею мастера, направил Александр Лукашенко.

Президент поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Творчество художника стало новым словом в искусстве и получило всемирное признание. Его работы обогатили современную культуру и навсегда вошли в историю независимой Беларуси. Сегодня мы, граждане суверенного государства, чтим и сберегаем то, во имя чего творил наш известный земляк. Уверен, что юбилейные торжества в Год исторической памяти пройдут под знаком сохранения героического наследия, помогут открыть новые страницы жизни и творчества народного художника-патриота и отдать дань уважения и благодарности Герою Беларуси.

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Михаил Савицкий # Фотофакт

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