Новости по тегу #Иван Эйсмонт

Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает объединять белорусов.
Здесь нет закрытых или неудобных вопросов. А ответы – предельно честные.
Беларусь и Китай расширяют сотрудничество, теперь и в медиапространстве
Нам есть чем гордиться, что беречь и защищать – об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
«Денег не жалко. Будем последние отдавать, но если есть результат», – сказал Президент при посещении киностудии «Беларусьфильм».
Вьетнам называют новым азиатским тигром. Для нас это рынок с населением более 100 миллионов человек! Дорога открыта.
Марафон продолжает маршрут, и на карте путешествия появляются новые остановки. До свидания, Витебск. Орша, готовься к встрече. После праздничную эстафету примут Барановичи и Брест.
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