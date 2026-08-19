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Новости по тегу #Иван Эйсмонт

Республиканский проект «Пульс страны» собирает вопросы и мнения белорусов
19 августа 2026 17:09

Республиканский проект «Пульс страны» собирает вопросы и мнения белорусов

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте
06 августа 2026 13:58

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте

Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине
28 апреля 2026 17:03

Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?
08 января 2026 20:22

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом
10 июня 2025 16:48

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?
12 мая 2025 17:28

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?

Фестивальный Витебск в восторге! «Марафон единства» завершился в северной столице
30 ноября 2024 18:00

Фестивальный Витебск в восторге! «Марафон единства» завершился в северной столице

Иван Эйсмонт о новой интернет-площадке Sport5.by: очень много всего интересного, идея создания была на поверхности
12 апреля 2023 14:07

Иван Эйсмонт о новой интернет-площадке Sport5.by: очень много всего интересного, идея создания была на поверхности

Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by
12 апреля 2023 11:11

Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь
27 февраля 2022 16:33

Лукашенко о западных СМИ: им не нужна альтернативная точка зрения, меня все критикуют, но скажу – я не парюсь

Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»
19 февраля 2022 18:00

Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?
18 февраля 2022 09:16

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?