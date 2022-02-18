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Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации

18 февраля 2022 06:48
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Новости Беларуси. Все регионы включились в поддержку конституционного референдума, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации-1

Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила крупнейшие общественные организации страны. Задача одна – донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте Основного закона, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования.  

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Наши граждане знают о тех новациях, которые включены в обновленный проект Конституции, и их поддерживают. Особенно сегодня было много вопросов от молодежи. И вообще, я уже провел, как и все депутаты, активно участвовал в обсуждении и на многих диалоговых площадках, 21 встречу провел за это время короткое. И везде я ощущал интерес, в том числе и молодых.  

Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации-7

Галина Зверко, председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов Минска:  
Может, у кого-то остались какие-то мнения, сомнения в чем-то. Мы сегодня эти сомнения хотим развеять и пригласить всех. Чтобы все пришли 27 февраля и сделали свой осознанный гражданский долг в поддержку референдума.  

Такие встречи будут проходить по всей стране до начала досрочного голосования. В Беларуси практически все готово к всенародному референдуму: определены участки, сформированы комиссии, началась аккредитация наблюдателей.  

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# Референдум # общество # Сергей Дик # Галина Зверко # Фотофакт

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