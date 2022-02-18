Чтобы все пришли 27 февраля на референдум. Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила общественные организации

Инициатива «Мы вместе – за Беларусь!» объединила крупнейшие общественные организации страны. Задача одна – донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте Основного закона, а также обеспечить объективное наблюдение за ходом голосования.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Наши граждане знают о тех новациях, которые включены в обновленный проект Конституции, и их поддерживают. Особенно сегодня было много вопросов от молодежи. И вообще, я уже провел, как и все депутаты, активно участвовал в обсуждении и на многих диалоговых площадках, 21 встречу провел за это время короткое. И везде я ощущал интерес, в том числе и молодых.

Галина Зверко, председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов Минска:

Может, у кого-то остались какие-то мнения, сомнения в чем-то. Мы сегодня эти сомнения хотим развеять и пригласить всех. Чтобы все пришли 27 февраля и сделали свой осознанный гражданский долг в поддержку референдума.

Такие встречи будут проходить по всей стране до начала досрочного голосования. В Беларуси практически все готово к всенародному референдуму: определены участки, сформированы комиссии, началась аккредитация наблюдателей.

Читайте также:

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдем, вся семья пойдет. Важно для каждого

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилеве ряд комиссий

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон