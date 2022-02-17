Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон

В ходе встречи были разъяснены отдельные статьи проекта поправок в Основной закон страны. Участники отметили важность сохранения социальной направленности государственной политики. Говорили о развитии сферы здравоохранения. Врачи положительно относятся к предложению закрепить в Конституции нормы об обязанности граждан заботиться о своем здоровье.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Мы очень много говорили о том, как сегодня люди, насколько они готовы участвовать, насколько они понимают необходимость проведения референдума. И самое главное – акценты были расставлены на истории, которая сегодня, в принципе, диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон страны.