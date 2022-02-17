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Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон

17 февраля 2022 15:22
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Новости Беларуси. В преддверии референдума в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошла диалоговая площадка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон-1

В ходе встречи были разъяснены отдельные статьи проекта поправок в Основной закон страны. Участники отметили важность сохранения социальной направленности государственной политики. Говорили о развитии сферы здравоохранения. Врачи положительно относятся к предложению закрепить в Конституции нормы об обязанности граждан заботиться о своем здоровье.  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон-4

В завершение встречи председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин Ольга Чемоданова вручила медработникам цветы.  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон-7

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
Мы очень много говорили о том, как сегодня люди, насколько они готовы участвовать, насколько они понимают необходимость проведения референдума. И самое главное – акценты были расставлены на истории, которая сегодня, в принципе, диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон страны.  

Ольга Чемоданова: история сегодня диктует нам необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон-10

После диалоговой площадки в больнице состоялся праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Артисты выступили для работников сферы здравоохранения в рамках культурно-патриотической акции «Будущее в единстве».  

Всех членов комиссии опросят на состояние здоровья. Как будет проводиться референдум на участке в минской БСМП? Читайте здесь.  

# Референдум # общество # Ольга Чемоданова # Людмила Ермолович # Фотофакт

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