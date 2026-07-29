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Как руководителю найти подход к поколению зумеров? Советы психолога

29 июля 2026 17:42
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...».

Как руководителю найти подход к поколению зумеров? Советы психолога-2

Виктория Протас, наставник команды «Но...», семейный психолог, сексолог:
Мы за то, чтобы менялась система и взгляд на систему. Потому что, как я сказала, нужно изменять понимание, восприятие. И работа с руководящим составом, потому что это определенный возраст. Мы не можем огромную часть людей просто вычеркнуть из нашей страны. Это как ребенок, понимаете? Одного любим, другого не любим – так не получится. Нужно любить всех. И нужно найти те способы, чтобы любить этих «снежинок», они не отбросы общества, это тоже наши люди. Так вот это наша задача. Каким-то, возможно, сложным способом, но привлечь их к труду.

Потому что на самом деле, работая с людьми более 20 лет в своей профессии, нет невозможности, есть просто нежелание. Поэтому я за то, чтобы мы не называли кого-то снежинками, а кого-то не снежинками, а своим примером показывали, как нужно работать. То есть определенные границы выставлял руководитель, а не через три месяца он казался совершенно другим. И общался, разговаривал, настраивал определенную атмосферу в своей компании. Я за это. Нет ненужных людей. Есть просто нежелание работать с таким пластом населения. 

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# Психология # Молодежь Беларуси

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