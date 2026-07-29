Учесть интересы, но не идти на поводу: Михаил Оксенюк о работе с молодыми специалистами

Михаил Оксенюк, наставник команды «Да!», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То, что есть, то сегодня есть. И нам, особенно старшему поколению, необходимо правильно оценить ситуацию. И я ни в коем случае не говорю, что идти на поводу, выполнять хотелки молодых специалистов, но, безусловно, принимая решение, этот момент учитывать. Если бы такая передача, как сегодня, была бы в 90-х годах, в 70-х, в 80-х, я думаю, что наши родители тоже бы критиковали нас. Мы говорим о том, что каждое поколение отлично друг от друга. Важно сделать так, чтобы то, что у нас сегодня есть, превратить в достижение и пустить в правильном русле, а не допустить какой-то точки бифуркации, не дай бог, в стране. Поэтому это накладывает определенный отпечаток на руководителей организаций, предприятий, министерств и ведомств. Вот они должны как опытные люди этот факт, который мы все признали, наличие таких вот, ну, назовем, людей-снежинок, ребят, девчат-снежинок, учитывать это при принятии важных решений.

Как руководителю найти подход к поколению зумеров? Советы психолога.