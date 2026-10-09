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Новости по тегу #Марат Марков

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником
09 октября 2026 17:31

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником

Марат Марков встретился с жителями Барановичей в рамках проекта «Пульс страны»
27 августа 2026 17:20

Марат Марков встретился с жителями Барановичей в рамках проекта «Пульс страны»

Открытые встречи в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошли в Полоцке и Лиде
12 августа 2026 16:59

Открытые встречи в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошли в Полоцке и Лиде

Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» состоялся в Солигорске
31 июля 2026 13:48

Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» состоялся в Солигорске

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи
17 июля 2026 08:27

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи

Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск»
15 июля 2026 17:53

Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск»

Дружба, партнерство и обогащение – что объединяет культуры Беларуси и Узбекистана? Рассказал Марков
08 июля 2026 17:31

Дружба, партнерство и обогащение – что объединяет культуры Беларуси и Узбекистана? Рассказал Марков

Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку
18 июня 2026 17:08

Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку

Лукашенко поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля белорусской песни и поэзии
12 июня 2026 20:00

Лукашенко поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля белорусской песни и поэзии

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур
05 июня 2026 11:31

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»
01 июня 2026 14:23

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»