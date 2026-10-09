Новости по тегу #Марат Марков

Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, образы предков, народные традиции и лучшие черты национального характера, подчеркнул Александр Лукашенко.
В аудитории – представители промышленного сектора города, образования, культуры, здравоохранения, общественных объединений.
«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» объединяет людей и помогает вместе разобраться в острых темах.
Министр культуры Беларуси Марат Марков провел встречу с жителями города.
Пока на главных сценах города вовсю звучат музыкальные аккорды, в тишине Художественного музея разворачивается настоящая сенсация мирового искусства.
Пожалуй, самая приятная новость этого дня – 130 из 130: таков результат выступления белоруски Елизаветы Цуприк на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск».
Культурный диалог Минска и Ташкента стал прочным фундаментом для укрепления отношений между странами. Творческий обмен давно вышел на регулярную основу, а его вершиной традиционно остаются Дни культуры.
Об этом договорились министерства культуры двух стран.
Глава государства выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит праздничное настроение и незабываемые мгновения единения с настоящим искусством.
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур собрал десятки культур.
Продолжение получила Аллея дружбы в Коложском парке. Бок о бок представители разных народов высадили редкие виды рябины, ели, черемухи, клена и лиственницы, а еще появились экзотические сумаха и гингко.
Это не просто церемония и не просто награды. Это пульс индустрии, снятый крупным планом, ее высота, покорить которую стремится каждый, кто дарит нам голубые экраны.
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