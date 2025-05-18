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Новости по тегу #Референдум

Судьбоносный выбор! Как Беларусь преобразилась за 30 лет после первого в истории референдума
18 мая 2025 17:01

Судьбоносный выбор! Как Беларусь преобразилась за 30 лет после первого в истории референдума

Выбор, который изменил страну. 30 лет назад в Беларуси прошёл первый референдум
14 мая 2025 17:53

Выбор, который изменил страну. 30 лет назад в Беларуси прошёл первый референдум

Народ сделал выбор в пользу Лукашенко! Вспоминаем референдум 2004 года
17 октября 2024 18:32

Народ сделал выбор в пользу Лукашенко! Вспоминаем референдум 2004 года

Шатько о референдуме 2004 года: Лукашенко показал свою мощь, работоспособность и преданность
17 октября 2024 18:29

Шатько о референдуме 2004 года: Лукашенко показал свою мощь, работоспособность и преданность

28 лет назад в Беларуси провели первый референдум и приняли нынешние государственные символы
14 мая 2023 11:37

28 лет назад в Беларуси провели первый референдум и приняли нынешние государственные символы

В Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции
30 апреля 2023 14:38

В Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции

В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране
25 сентября 2022 08:15

В Швейцарии на референдуме определят будущее животноводства в стране

Референдум в Казахстане состоялся. Явка превысила 65%
05 июня 2022 11:55

Референдум в Казахстане состоялся. Явка превысила 65%

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»
31 марта 2022 16:48

Лукашенко о результатах референдума: «Даже Запад утихомирился – сказать нечего»

«Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума
11 марта 2022 14:48

«Знаю, что явка очень большая». Путин поздравил Лукашенко с проведением референдума

Караев: историческая память о Великой Отечественной войне – это краеугольный камень сознания славян
04 марта 2022 18:02

Караев: историческая память о Великой Отечественной войне – это краеугольный камень сознания славян

Лукашенко: мы вовремя уловили момент последовательного перехода на новый уровень развития общества
04 марта 2022 11:02

Лукашенко: мы вовремя уловили момент последовательного перехода на новый уровень развития общества