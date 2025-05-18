Новости по тегу #Референдум

Ровно 30 лет назад – 14 мая 95-го – по инициативе главы государства в Беларуси прошел первый в ее независимой истории референдум, на который вынесли 4 вопроса.
Первый референдум стал важной вехой в истории независимой и тогда еще совсем молодой республики.
Участие в референдуме приняли более 6 миллионов человек, более 5 миллионов проголосовали в поддержку Александра Лукашенко. В те, мягко говоря, непростые годы для Президента подобный уровень доверия был ошеломляющим.
«Не было бы Союзного государства, не было бы многих других форматов отношений Республики Беларусь и с дальней дугой, и с Африкой, и с Азией».
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