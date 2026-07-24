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Новости по тегу #Александр Меженный

Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль
24 июля 2026 12:46

Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба
24 июля 2026 09:21

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба

В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов
23 июля 2026 11:08

В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов

Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»
23 июля 2026 08:45

Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов
20 июля 2026 09:33

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта
20 июля 2026 08:12

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»
20 июля 2026 07:35

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»

Легендарный ансамбль Моисеева – поговорили с художественным руководителем в фестивальном Витебске
17 июля 2026 11:45

Легендарный ансамбль Моисеева – поговорили с художественным руководителем в фестивальном Витебске

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам
17 июля 2026 07:38

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам

Увидеть работу конного патруля и покататься на сегвеях – акция «За безопасность вместе» стартует в Витебске
16 июля 2026 08:08

Увидеть работу конного патруля и покататься на сегвеях – акция «За безопасность вместе» стартует в Витебске

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом
16 июля 2026 07:55

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?
15 июля 2026 09:03

Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?