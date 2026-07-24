Новости по тегу #Александр Меженный

Организаторы национального охотничьего фестиваля «Налібоцкія стрэлы» подготовили насыщенную программу.
Можно выиграть 15 тысяч – это сертификат на путешествие. Плюс десять сертификатов по тысяче рублей. Будут промежуточные призы.
В 87 лет ежедневно преодолевает по четыре-шесть километров и имеет в спортивной копилке 19 марафонских дистанций.
Песня и клип, которые заряжены искренними чувствами, настоящей дружбой и потрясающим настроением.
«Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет!»
«Для меня большая радость приезжать на фестиваль уже не как конкурсантка, а как артистка».
«Славянский базар» прекрасен в первую очередь теми людьми, которых можно встретить в Витебске в эти дни.
Коллектив всегда был и остается эталоном для всех, примером исполнительского мастерства и культуры.
«Cветлые мысли всегда рождаются в замечательной, в светлой голове Президента», – артист прокомментировал объявленный Год белорусской женщины.
Для участников и гостей Витебска будут продемонстрированы тематические площадки Министерства внутренних дел, учреждений образования, работа милиционеров.
Петр Елфимов поделился впечатлениями от юбилейного фестиваля в Витебске.
Если говорить о творческих рекордах, мы понимаем, что этот фестиваль будет рекордным по количеству аккредитованных. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира.
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